Sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc lên 100 tỷ USD

(QNO) - Chiều 23.6, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những kết quả phòng dịch, khôi phục kinh tế, đồng thời đánh giá cao "Chính sách hướng Nam mới tăng cường" của Chính phủ Hàn Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng đề nghị sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD, trong đó Hàn Quốc ưu tiên nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam, nhất là nông sản, trái cây. Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư, nhất là về chuyển đổi số, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, y học.

Thủ tướng cảm ơn và mong muốn Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam, tiếp nhận và mở rộng các hình thức hợp tác lao động Việt Nam tại Hàn Quốc; hỗ trợ rà phá bom mìn sau chiến tranh. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã giúp đỡ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19; đánh giá cao một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã ủng hộ Quỹ vaccine của Chính phủ Việt Nam; đề nghị Hàn Quốc có chính sách ưu tiên chia sẻ nguồn vaccine COVID-19 cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, sản xuất vaccine và các sinh phẩm, trang thiết bị y dược khác. Thủ tướng cho rằng, việc hai nước phối hợp vượt qua dịch bệnh sẽ thúc đẩy giao lưu con người, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư song phương.

Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Chung Eui Yong khẳng định Chính phủ Hàn Quốc luôn coi Việt Nam vừa là đối tác hợp tác chiến lược, vừa là đối tác trọng tâm trong "Chính sách hướng Nam mới tăng cường" với mong muốn hướng tới xây dựng "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện". Bộ trưởng đề nghị đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp quốc phòng, giao lưu nhân dân; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022.

Hàn Quốc chia sẻ và ủng hộ các biện pháp của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, đánh giá Việt Nam đã thực hiện tốt mục tiêu kép trong thời gian qua; cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng và Bộ trưởng nhất trí hai nước có cùng quan điểm về tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông; đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, hợp tác góp phần phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam, Hàn Quốc ký bản ghi nhớ về chương trình ứng phó COVID-19

Hai Bộ trưởng Ngoại giao chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Chương trình ứng phó COVID-19 giữa Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Ảnh: VGP)

Trước đó, sáng 23.6, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam mong muốn hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng thời đề nghị Hàn Quốc tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc, nhất là nông sản; tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bộ trưởng Chung Eui Yong nhấn mạnh, Hàn Quốc sẽ là đối tác mật thiết của Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả trên các cơ chế đa phương, phối hợp tích cực để Việt Nam đảm nhận tốt vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 8.2021. Ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, giải quyết các tranh chấp, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế; tiếp tục phát huy, đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác trên Bán đảo Triều Tiên.

Sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Chương trình ứng phó COVID-19 giữa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc.