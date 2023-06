Tăng cường công tác tiếp dân

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tiếp dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Một buổi tiếp dân của UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: P.V

Cụ thể, tiếp tục tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh tại địa phương, đơn vị, không để xảy ra trường hợp người dân khiếu kiện đông người, vượt cấp lên tỉnh và Trung ương. Trường hợp có phát sinh công dân của địa phương tham gia khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người tại các cơ quan Trung ương, tỉnh phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đưa công dân về lại địa phương.

Đồng thời rà soát, xem xét, xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền và chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt lưu ý việc xử lý thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Tiếp công dân tỉnh với các sở, ban, ngành và địa phương trong tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân. Đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban tiếp công dân các địa phương chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch tổ chức tốt việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các địa phương.

Kịp thời nắm bắt tình hình về khiếu kiện của công dân, có phương án ứng phó, xử lý nhanh nhất với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

UBND tỉnh đề nghị công an tỉnh thực hiện và chỉ đạo công an địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, trụ sở tiếp công dân cấp huyện và địa điểm tiếp công dân các xã phường, thị trấn. Ứng phó kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp công dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi lôi kéo, kích động, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích. Người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân nhằm hạn chế các khiếu kiện vượt cấp, đông người lên cấp trên.