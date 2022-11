Tăng cường hợp tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông

Chiều 22/11, tại TP.Tam Kỳ, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông (Lào) tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới. Các ông Trần Hoài Nam - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam; Xỏ-lạ-xởm-xắc Phong-sản-vông - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sê Kông chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo VKSND hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới. Ảnh: N.Đ

Về kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ ký kết ngày 13/6/2018, VKSND tỉnh Quảng Nam cho biết, những năm gian, tình hình trên khu vực biên giới của hai tỉnh ổn định, không phát hiện hoạt động xâm phạm lãnh thổ hoặc phản động lưu vong xâm nhập. Các dân tộc sinh sống ở khu vực biên giới đoàn kết, cùng chung sống làm ăn, không có mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo.

Từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2022, VKSND hai cấp Quảng Nam đã phát hiện và xử lý 1 vụ/1 bị can người Việt Nam về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”; 2 vụ/1 bị can người Việt Nam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, 1 vụ/1 bị can người Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Trong các vụ án này không có đối tượng mang quốc tịch Lào tham gia. Các vụ việc xảy ra như đã nêu ở trên đều có tính chất không phức tạp, trong quá trình giải quyết các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Nam không gặp khó khăn gì nên không phát sinh các hoạt động tương trợ tư pháp với VKSND tỉnh Sê Kông.

Tại biên bản ghi nhớ được ký kết lần này, VKSND hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông xác định tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác; trong đó, quan tâm tổ chức trao đổi đoàn nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác kiểm sát, trao đổi ngôn ngữ giữa hai bên và hỗ trợ nhau trong điều kiện, khả năng có thể của mỗi bên.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân sinh sống vùng biên giới nhằm nâng cao kiến thức của người dân trong đấu tranh phòng chống có hiệu quả tội phạm xảy ra tại khu vực biên giới hai nước. Tăng cường phối hợp công tác ủy thác tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ trong công tác cung cấp thông tin phòng chống tội phạm và giải quyết các vụ việc liên quan xảy ra trong khu vực biên giới của hai tỉnh, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người...