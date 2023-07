(QNO) - Sáng nay 6/7, Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 23-CT/TW (ngày 25/5/2023) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.C

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh thành. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Nam có Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và sở, ban ngành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Qua tổng kết, đánh giá tại các địa phương, việc quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan công tác này được thực hiện nghiêm túc. Trung ương, các địa phương cũng đã dành nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành. Ảnh: T.C

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Chỉ thị 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ra đời rất kịp thời, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, góp phần cổ vũ, nhân rộng những mô hình hay. Hội nghị cũng sẽ làm rõ khó khăn, vướng mắc, lắng nghe và giải đáp kiến nghị của các bộ ngành, địa phương nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 23 trong bối cảnh hiện nay.

Theo thống kê, từ năm 2012 - 2022, toàn quốc xảy ra hơn 190 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 76 nghìn người và hơn 165 nghìn người bị thương. Trong vòng 10 năm có hơn 3,2 triệu xe ô tô và hơn 30 triệu xe mô tô, xe gắn máy đăng ký mới. Mỗi năm, số lượng phương tiện tăng trung bình hơn 25% với nhiều chủng loại phương tiện đa dang khác nhau, đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.