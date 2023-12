Tập trung xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch

(QNO) - Ngày 12/12, Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các nghị quyết số của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chương trình hành động của Thành ủy Hội An về xây dựng và phát triển TP.Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030.

Quang cảnh hội nghị.

Nội dung Nghị quyết 31 (ngày 31/7/2023) của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chương trình hành động số 23 (ngày 15/9/2023) của Thành ủy Hội An về xây dựng và phát triển TP.Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030 xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng và phát triển TP.Hội An đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II và đô thị du lịch quốc gia; mang tính đặc thù về sinh thái, di sản văn hóa, cảnh quan môi trường, hiện đại, có bản sắc riêng với đô thị cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An là hạt nhân.

Hội An tiếp tục giữ vai trò là trung tâm giao lưu văn hóa, đối ngoại, thành phố sự kiện - lễ hội của tỉnh, xác lập vai trò động lực trong phát triển du lịch - dịch vụ của khu vực duyên hải miền Trung và cả nước, vươn tầm ra khu vực châu Á…