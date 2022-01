Tây Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò cộng đồng để phát triển kinh tế - xã hội (clip)

(QNO) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tây Giang để nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán vào chiều qua 18.1. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cùng dự.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tây Giang. Ảnh: A.N

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, ông Bh'ling Mia - Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết, năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng bằng tinh thần đoàn kết, địa phương đã vượt qua khó khăn, giữ vững "vùng xanh" an toàn.

Bên cạnh tổ chức cách ly 514 trường hợp, Tây Giang triển khai phương án cách ly tại nhà 1.227 trường hợp; tổ chức tiêm 25.444 liều vắc xin cho người dân; vận động quyên góp hơn 30,5 tấn lương thực, thực phẩm cùng 21 triệu đồng ủng hộ người dân Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh...

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh vai trò đoàn kết cộng đồng địa phương miền núi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: A.N

Đến nay, tổng diện tích đất gieo trồng đạt 3.198ha, trong đó diện tích trồng mới hơn 226,5ha. Ngoài khắc phục, sửa chữa 18 công trình thủy lợi hư hỏng, Tây Giang cải tạo hơn 65ha đồng ruộng sau thiên tai; kiên cố hóa mặt đường nội bộ tại 5 thôn; sắp xếp, ổn định dân cư cho 615 hộ dân.

Địa phương còn xuất nguồn dự phòng ngân sách để mua 50 tấn gạo, 3 tấn muối, 500kg nhu yếu phẩm cần thiết và tiếp nhận 320 tấn gạo đợt 2 của Chính phủ kịp thời cấp phát cho người dân. Đồng thời cấp hỗ trợ 97 tấn gạo cùng thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng giúp nhân dân huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào) vượt qua đại dịch Covid-19... Đến nay, địa phương giảm được 227 hộ nghèo, vượt 5% theo chỉ tiêu nghị quyết, với tỷ lệ hộ nghèo còn 29,22% (66,12% theo chuẩn mới).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao quà tết cho chính quyền huyện Tây Giang. Ảnh: A.N

Tây Giang kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí hằng năm để đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, bảo tồn các giá trị truyền thống; hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ III - năm 2025; xây dựng nhà bia lưu niệm huyện Bến Hiên với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng; bố trí vốn giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Aró (xã Lăng) và xây dựng công trình đập dâng hồ điều hòa A Vương...

{Clip} - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường làm việc với lãnh đạo huyện Tây Giang:

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bên cạnh biểu dương tinh thần vượt khó, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, Tây Giang cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò cộng đồng vùng cao để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh. Duy trì giữ vững an toàn về an ninh trật tự, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao dân trí cho người dân.

Liên quan đến những kiến nghị của địa phương, đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu địa phương cần tính toán dự nguồn kinh phí trình lãnh đạo tỉnh để có hướng giải quyết phù hợp trong thời gian đến. Thống nhất với kiến nghị đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa truyền thống, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các đơn vị có liên quan cần khảo sát toàn bộ lĩnh vực này tại các huyện miền núi để có hướng giải quyết chung theo cơ chế hiện nay...

Thông qua lãnh đạo huyện Tây Giang, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường gửi tặng 100 suất quà giúp đồng bào khó khăn đón tết. Ảnh: A.N

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhân Dần 2022, đồng chí Phan Việt Cường gửi lời thăm hỏi, chúc tết và trao quà động viên cho Đảng bộ, chính quyền huyện Tây Giang. Đồng thời gửi gắm niềm tin vào tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến.

Thông qua lãnh đạo địa phương, đồng chí Phan Việt Cường gửi tặng 100 suất quà tết cho đồng bào khó khăn (mỗi suất 500 nghìn đồng). Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng trao quà tết cho chính quyền huyện Tây Giang.