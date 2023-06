Thi đua phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Có lúc sôi nổi, cũng có khi thầm lặng, nhiều cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh vẫn đang nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đóng góp vào sự phát triển của quê hương, giữ gìn bình yên trên mọi miền xứ Quảng, có dấu ấn của lực lượng công an bằng nhiều hoạt động thiết thực trong đợt thi đua đặc biệt hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2023 của lực lượng Công an tỉnh được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: T.C

Bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội

Xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đặt ra nhiều thách thức an ninh phi truyền thống. Kịp thời dự báo, chủ động hóa giải, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, không để bị động, bất ngờ ở mọi tình huống. An ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh mạng hay các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, an ninh ở các địa bàn chiến lược được bảo đảm vững chắc.

Phong trào thi đua đặc biệt được Công an tỉnh tổ chức phát động bắt đầu từ ngày 5/6/2022 đến ngày 19/5/2023. Tổng kết phong trào, Công an tỉnh được Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen, động viên trong công tác ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 4 và công tác cứu nạn cứu hộ; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen. Ngoài ra, có 413 lượt tập thể, hơn 1.800 lượt cá nhân trực thuộc Công an tỉnh được các cấp khen thưởng; 8 tập thể và 9 cá nhân được Bộ Công an tuyên dương, tôn vinh điển hình tiên tiến. Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Phòng Tổ chức - Cán bộ được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Với hàng loạt sự kiện trọng đại quy mô quốc gia, khu vực được tổ chức, Công an tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm. Dấu ấn của các sự kiện như chương trình “Khúc tráng ca hòa bình”; Năm du lịch quốc gia Quảng Nam, Năm quốc gia khởi nghiệp... vẫn còn in đậm trong lòng người dân, du khách.

Công an các cấp cũng xử lý kịp thời nhiều vụ việc nóng, vô hiệu hóa các thông tin xấu độc, sai sự thật, khắc phục nhiều lỗ hổng bảo mật trên trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức. Hoạt động hợp tác đối ngoại đi vào chiều sâu giữa Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh thông tin, trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ giải pháp, làm tốt công tác điều tra cơ bản và phòng ngừa nghiệp vụ, đạt được nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ được lan tỏa sâu rộng trong toàn cộng đồng, với dấu ấn là đợt cao điểm “90 ngày, đêm” hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Tạo sức lan tỏa

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, phong trào thi đua đặc biệt đã được công an các đơn vị, địa phương trong toàn Công an tỉnh triển khai sâu rộng với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. “Các đơn vị trong toàn lực lượng đã bám sát chủ đề thi đua, đề ra chỉ tiêu cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình địa bàn. Cùng với đó, quan tâm bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, chú trọng đến những khâu khó, việc mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Qua phong trào thi đua, nhiều đơn vị đã phát huy tính sáng tạo, có cách làm hay, hiệu quả, đề ra giải pháp, biện pháp phù hợp thúc đẩy phong trào thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực vượt khó, lập công xuất sắc trên các mặt công tác, tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho hay.

Biểu dương những nỗ lực của Công an Quảng Nam trong đợt thi đua đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, công an tỉnh đã chủ động triển khai phong trào thi đua với sự hưởng ứng tích cực của Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Vừa lan tỏa, vừa tạo động lực trong thi đua, phong trào thi đua đặc biệt được Công an tỉnh tổ chức sẽ tạo tiền đề cho những chiến công mới, thành tích mới, hướng tới mục tiêu “Vì nhân dân phục vụ” và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.