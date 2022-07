Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Nam

(QNO) - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), chiều 23.7, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Nam.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà thân nhân liệt sĩ Lê Ngọc Quang

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho gia đình ông Lê Ngọc Khánh, là con trai liệt sĩ Lê Ngọc Quang (SN 1937, Thượng úy, nguyên cán bộ Ban an ninh huyện Thăng Bình, hy sinh năm 1967).

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ sự trân trọng, tri ân trước những hy sinh của liệt sĩ Lê Ngọc Quang vì hòa bình, độc lập dân tộc; đồng thời mong muốn thân nhân liệt sĩ vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng quà thân nhân liệt sĩ Lê Ngọc Quang

Cũng trong chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác của Bộ Công an đến viếng hương tại Nhà tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, Khu du tích An ninh khu 5.