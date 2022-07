Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

* Chủ động triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì và điều hành thảo luận tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8 (khóa XXII) diễn ra ngày 6.7. Ảnh: N.Đ

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8 (khóa XXII) diễn ra ngày 6.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: Khối lượng công việc còn lại ở 6 tháng cuối năm rất lớn, đòi hỏi toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh phải tập trung cao độ, quyết tâm cao, nỗ lực hết mình, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Các cấp, ngành phải chủ động triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam theo tinh thần Thông báo số 135, ngày 6.5.2022 của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; chú trọng chuẩn bị phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai…

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chủ động triển khai thực hiện. Đặc biệt, tập trung chuẩn bị tốt công tác chăm lo cho đối tượng người có công, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27.7).

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đạt được các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án; nhất là các tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; các dự án trọng điểm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công để cùng tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là kiên quyết điều chuyển vốn đối với dự án chậm triển khai, gắn với xem xét thí điểm việc điều chuyển vị trí công tác của cán bộ theo các chủ trương luân chuyển, bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương, quyết tâm chấn chỉnh tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.

Báo cáo về tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trình bày tại hội nghị và các ý kiến thảo luận cùng đánh giá, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân, Quảng Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được chăm lo, thực hiện tốt...