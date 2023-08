Toàn văn phát biểu của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm thành lập huyện Núi Thành

(QNO) - Tối nay 19/8, nhân dịp huyện Núi Thành tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm thành lập huyện, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu quan trọng. Báo Quảng Nam trân trọng giới thiệu Toàn văn phát biểu của đồng chí Phan Việt Cường đến bạn đọc!

Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bài phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐOAN VIỆT

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Núi Thành, Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ qua các thời kỳ!

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân!

Thưa quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào!

Hôm nay, trên mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, nơi trận đầu thắng Mỹ, tôi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng, phấn khởi đến dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm thành lập huyện Núi Thành, do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Núi Thành tổ chức.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi đến đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Núi Thành, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các huyện: Thanh Trì - TP.Hà Nội, Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa và Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi; quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng về tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐOAN VIỆT

Theo sử liệu, vào đầu thế kỷ XX, huyện Hà Đông, Phủ Thăng Bình được nâng lên thành Phủ Hà Đông và sau đó đổi tên thành Phủ Tam Kỳ. Địa giới Phủ Tam Kỳ lúc bấy giờ bao gồm vùng đất các huyện: Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, một phần Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ ngày nay. Đây là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng; là nơi sinh ra nhiều người con ưu tú, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Vào ngày 2/12/1932, tại rừng dừa Đồng Dân, thôn Thuận An, xã An Hòa (nay là thôn Thuận An, xã Tam Hải, Núi Thành), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên vùng đất phía Nam tỉnh Quảng Nam được thành lập. Trước sự phát triển nhanh chóng và yêu cầu thực tiễn của phong trào cách mạng; vào ngày 15/8/1933, Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam quyết định thành lập Phủ ủy lâm thời Tam Kỳ. Sự ra đời của Phủ ủy Tam Kỳ là mốc son quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân Tam Kỳ, đưa phong trào cách mạng địa phương phát triển lên một tầm cao mới, lãnh đạo Nhân dân địa phương đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Phủ ủy tập trung xây dựng, củng cố chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng vùng tự do, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương. Trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Phủ ủy Tam Kỳ đã lãnh đạo quân và dân Tam Kỳ phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí cách mạng kiên trung, gan dạ, dũng cảm chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Đặc biệt, chiến thắng Núi Thành được biết đến như là trận đánh phủ đầu quân xâm lược, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tô thắm trang sử vẻ vang của quê hương đất Quảng anh hùng, xứng đáng với 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” được Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trao tặng.

Đại biểu khách mời tham dự lễ. Ảnh: ĐOAN VIỆT

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu và đồng bào!

Cách đây 40 năm, trước yêu cầu phát triển chung và thể theo nguyện vọng của Nhân dân; Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Núi Thành trên cơ sở chia tách từ huyện Tam Kỳ và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/1984. Đây chính là điều kiện thuận lợi và là cơ hội để hai địa phương Tam Kỳ, Núi Thành cùng phát triển vươn lên.

Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập huyện, điều kiện kinh tế - xã hội vô cùng khó khăn, kết cấu hạ tầng lạc hậu, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, mức sống người dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Song, với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, huyện Núi Thành đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Núi Thành hôm nay. Ảnh: Đ. Đạo

Đảng bộ huyện không ngừng lớn mạnh về số lượng lẫn chất lượng; từ 5 chi bộ với 19 đảng viên ở thời điểm ban đầu; đến nay, toàn Đảng bộ đã có 63 tổ chức cơ sở đảng, với 5.274 đảng viên. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Núi Thành đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành vùng kinh tế động lực, vùng công nghiệp trọng điểm của tỉnh, với trọng tâm là Khu kinh tế mở Chu Lai, đã làm thay đổi nhanh diện mạo kinh tế - xã hội của huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; năm 2022, tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm 96% trên tổng giá trị của nền kinh tế; toàn huyện có 5 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp, hơn 1.000 doanh nghiệp với hơn 28.200 lao động; trong đó, nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn trong cả nước, tiêu biểu nhất là Công ty CP Tập đoàn Trường Hải, đã trở thành một trong những công ty lớn nhất Việt Nam về sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô; mỗi năm nộp ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng.

Núi Thành trở thành vùng kinh tế động lực phái nam. Ảnh: Đ. ĐẠO

Hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, kết nối thông suốt với khu vực và cả nước. Hệ thống lưới điện, viễn thông, cấp thoát nước, các khu dân cư, khu đô thị được hình thành rộng khắp. Khu đô thị Núi Thành ngày càng khang trang, sạch đẹp; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; 15/15 xã trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đô thị Núi Thành được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4.

Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được đảm bảo. An sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 70% (năm 1983) xuống còn 1,52% (năm 2023). Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,8 triệu đồng/người/năm, tăng hàng nghìn lần so với năm 1983. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc đáng tự hào đó, Đảng, Nhà nước đã tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Núi Thành phần thưởng cao quý như: Huân chương lao động hạng Nhất và nhiều bằng khen của Trung ương, của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: ĐOAN VIỆT

Nhân buổi lễ trọng thể này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Núi Thành đã nỗ lực và phấn đấu đạt được trong suốt chặng đường qua. Đây là minh chứng sinh động, hùng hồn khẳng định Núi Thành không chỉ xứng đáng là địa phương anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, mà còn anh hùng trong lao động, sản xuất để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu và đồng bào!

Bước sang thời kỳ mới, nhiệm vụ đặt ra cho toàn tỉnh nói chung và huyện Núi Thành nói riêng sẽ hết sức nặng nề, đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm lớn hơn nữa của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện. Tôi đề nghị cấp ủy và hệ thống chính trị các cấp huyện Núi Thành cần phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đã đạt được trong suốt chặng đường qua; tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; trong đó, cần chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện cần tiếp tục xác định phát triển công nghiệp, dịch vụ - du lịch, kinh tế biển là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khai thác hiệu quả lợi thế của một địa phương có sân bay, cảng biển, hệ thống giao thông tương đối đồng bộ, với bờ biển dài, nhiều địa danh nổi tiếng. Tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng gắn với tái định cư ổn định đời sống cho người dân; tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển, gắn với kiểm soát chặt chẽ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Khai thác không gian biển, đảo để phát triển du lịch, dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Tích cực thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính, logictis…gắn với hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai.

Kết nối với định hướng phát triển của Khu công nghiệp chế biến nông - lâm nghiệp của THACO để tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất chuyên canh theo hướng hữu cơ, an toàn, công nghệ cao. Tập trung mọi nguồn lực kết nối Đông - Tây, xem đây là chìa khóa cho phát triển toàn diện của huyện.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển đô thị Núi Thành theo hướng hiện đại, gắn với phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai, vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam. Phối hợp với các ngành của tỉnh sớm hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. Tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất hạ tầng khung, các khu/cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, cảng biển đảm bảo đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Bộ mặt nông thôn mới ở Núi Thành ngày một khởi sắc. Ảnh: Đ.ĐẠO

Thứ ba, chú trọng nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thứ tư, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của các cơ quan chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, lấy kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá.

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từng bước thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế số.

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu và đồng bào!

Với truyền thống anh hùng cách mạng và nền tảng từ những thành tựu đã đạt được trong suốt chặng đường qua. Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Núi Thành sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Một lần nữa, kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!