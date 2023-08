TP.Hội An và TP.Wernigerode kỷ niệm 10 năm kết nghĩa

(QNO) - Ngày 25/8, tại TP.Wernigerode (bang Sachsen-Anhalt, Đức) diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị kết nghĩa giữa TP.Hội An và TP.Wernigerode.

Trình diễn đèn lồng tại TP.Wernigerode (Đức). Ảnh: TP.Hội An cung cấp

Ngày 26/7/2013, TP.Hội An và TP.Wernigerode ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị kết nghĩa, mở ra bước ngoặt mới trong quan hệ hợp tác giữa hai thành phố.

Qua 10 năm, hai bên không ngừng tăng cường trao đổi về kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học và môi trường. Nhiều sự kiện giao lưu văn hóa đã được tổ chức như Lễ hội đèn lồng Hội An tại Wernigerode, Lễ hội bia Đức tại Hội An…

TP.Wernigerode đã hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân xã Cẩm Kim (Hội An) khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra; hỗ trợ người lao động Hội An sang học tập và làm việc tại Wernigerode. TP.Wernigerode và Chính phủ Đức cũng đã tài trợ thực hiện dự án năng lượng mặt trời tại Quảng trường Sông Hoài (năm 2018)…

“Khu vườn Hội An” tại Công viên nhân dân Wernigerode trưng bày các tác phẩm nghệ thuật chế tác từ củi lũ. Ảnh: TP.Hội An cung cấp

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, hướng đến kỷ niệm 10 năm quan hệ kết nghĩa, từ đầu năm 2023 đến nay hai thành phố tích cực xúc tiến nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình hành động hợp tác song phương về biến đổi khí hậu đã được ký kết.

Hội An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của TP.Wernigerode xây dựng dự án “Con đường sinh thái Hội An” nhằm tạo ra tuyến đường tham quan du lịch hấp dẫn và góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững.

Đặc biệt, Hội An vinh dự được thiết lập “Khu vườn Hội An” tại Công viên nhân dân Wernigerode, bên trong trưng bày các tác phẩm nghệ thuật chế tác từ củi lũ thân thiện với môi trường của ông Lê Ngọc Thuận (Hội An) và sản phẩm thủ công mỹ nghệ, lồng đèn phố Hội.