Trà My, 75 mùa hoa quế

Tròn 75 mùa hoa quế - kể từ ngày thành lập châu Trà My (19.3.1947 - 19.3.2022), trải qua bao thăng trầm, gian khổ, đồng bào các dân tộc Trà My vẫn một lòng vững tin, đoàn kết, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền gìn giữ, xây dựng vùng “cao sơn ngọc quế” ngày càng phát triển.

Quảng trường văn hóa huyện Bắc Trà My tạo điểm nhấn khang trang ở khu vực Trung tâm thị trấn Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Từ châu Trà My

Chỉ một thời gian ngắn sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tháng 6.1946, thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta.

Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ theo lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Quảng Nam đã cử các đoàn công tác của Phòng Liên lạc Quốc dân thiểu số tỉnh lên xây dựng tổ chức tại vùng núi Trà My để lãnh đạo phong trào cách mạng.

Đến tháng 12.1946, Phòng Liên lạc Quốc dân thiểu số Trà My hình thành. Tháng 1.1947, đồng bào dân tộc Co ở vùng thấp Trà My tổ chức trọng thể Đại hội Đoàn kết các dân tộc thiểu số, dưới sự chủ trì của Phòng Liên lạc Quốc dân thiểu số Trà My.

Sau đó, từ ngày 17 đến ngày 19.3.1947, theo chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam, Đại hội thành lập châu Trà My và Ủy ban hành chính châu Trà My được tổ chức tại đồn Trà My (châu Trà My lúc này gồm cả vùng Trà My và Phước Sơn). Dự đại hội, có hơn 1.500 đại biểu các dân tộc Ca Dong, Xê Đăng, Co, Bh’noong và dân tộc Kinh vùng Trà My, Phước Sơn.

Sau khi thành lập, Ủy ban Hành chính Châu Trà My tiếp tục kiện toàn tổ chức, củng cố xây dựng và phát triển các ủy ban thôn, xã và các đoàn thể cách mạng. Nhờ vậy, phong trào cách mạng ở Trà My ngày càng được tổ chức chặt chẽ, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân và không ngừng lớn mạnh.

Ông Đinh Mươk - nguyên Chủ tịch UBND huyện Trà My bày tỏ: “Đại hội thành lập châu Trà My và Ủy ban hành chính châu Trà My là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương.

Từ đây các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến đều phát triển có tổ chức, gắn với hoạt động của chính quyền cách mạng địa phương.

Sau Đại hội thành lập Châu Trà My, Ủy ban hành chính châu Trà My tiếp tục kiện toàn tổ chức, đồng thời Ban cán sự Đảng châu Trà My cũng được thành lập, đáp ứng nhu cầu xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương, là bước chuẩn bị lớn về mặt tổ chức cho việc thành lập Đảng bộ huyện Trà My sau này”.

Đến Bắc Trà My

Quê hương không còn bóng giặc ngoại xâm, nhưng đói nghèo, lạc hậu tiếp tục là nỗi lo canh cánh của Đảng bộ, chính quyền và người dân vùng cao Trà My. Sau ngày chia tách thành 2 huyện Nam - Bắc Trà My (năm 2003), phát huy truyền thống đoàn kết, “chung lưng đấu cật”, trí tuệ và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My đã từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, vượt qua các khó khăn, thách thức để dựng xây vùng “cao sơn ngọc quế” đổi thay từng ngày.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My cho biết, hiện nay toàn Đảng bộ có hơn 2.500 đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng đi vào nền nếp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị không ngừng được nâng lên. Qua phân loại hằng năm có hơn 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Những năm vừa qua, bình quân tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 426 hộ/năm (4,63%). Đến nay, Bắc Trà My đầu tư cơ bản kết cấu hạ tầng giao thông và đưa điện lưới quốc gia đến gần 100% số thôn. Hệ thống trường học, trạm y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt… được tập trung đầu tư từ nhiều nguồn lực, tạo nên bộ mặt khang trang tại đô thị thị trấn và trung tâm các xã, đáp ứng nhu cầu phát triển và hỗ trợ dân sinh cho nhân dân trên địa bàn.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, địa phương đã cơ bản xóa bỏ phòng học tạm, tranh tre nứa lá; nay đã có 4 trường đạt chuẩn quốc gia theo các cấp độ.

Toàn huyện, có 7/13 trạm y tế có bác sĩ, 9/13 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tất cả trạm y tế được xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ khám chữa bệnh. Nhờ đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên rõ rệt; công tác phòng chống dịch được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là chống dịch Covid-19 thời gian qua.

“Kỷ niệm 75 năm thành lập châu Trà My, tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ cha anh để lại, Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc huyện Bắc Trà My phấn đấu phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đồng thời chủ động nắm bắt thời cơ, tạo đà cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Trong đó, Bắc Trà My chú trọng khai thác hợp lý và có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh về phát triển nông - lâm nghiệp, thủy điện, du lịch để tăng trưởng bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng hiện đại.

Cùng với đó, tranh thủ huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; tập trung đầu tư để cải thiện rõ rệt và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện” - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Thái Hoàng Vũ nói.