Trật tự đô thị ở TP.Tam Kỳ: Vào cuộc đồng bộ

Năm 2021, Thành ủy Tam Kỳ ban hành Nghị quyết số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với trật tự đô thị, gắn với xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025. Sau 2 năm thực hiện, diện mạo thành phố đã có chuyển biến tích cực.

Tuyến phố văn minh đô thị Hùng Vương. Ảnh: TX

Chính quyền và nhân dân cùng vào cuộc

Trước đó, tháng 10/2016, Thành ủy Tam Kỳ ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự đô thị và xây dựng tuyến phố văn minh.

Chỉ thị này cho thấy quyết tâm của thành phố trong công tác xây dựng đô thị, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, trước hết là trong hệ thống chính trị và sau đó là nhân dân.

Sau 5 năm triển khai, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn thành phố có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị vẫn được xem của ngành chức năng là chính, một bộ phận người dân vẫn chưa ý thức xây dựng văn minh đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn tái diễn nhiều nơi.

Do đó Nghị quyết số 08 của Thành ủy Tam Kỳ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với trật tự đô thị, gắn với xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành.

Sự khác biệt quan trọng giữa văn bản nêu trên là nếu như trước đây, tổ trật tự đô thị xã phường do phó chủ tịch UBND phụ trách, thành viên là cán bộ địa chính thì khi Nghị quyết 08 ra đời, UBND thành phố đã chỉ đạo từ thành phố đến các xã phường thành lập tổ công tác gồm phó chủ tịch UBND phụ trách và thành viên gồm các ban ngành, đoàn thể, địa phương.

Nghĩa là yêu cầu trong giai đoạn mới đặt ra đối với công tác trật tự đô thị phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, xem đây là trách nhiệm của mọi ngành, mọi đoàn thể. Và từ đó đã thật sự tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

Chẳng hạn như ở phường An Sơn, tất cả tuyến đường đều được giao cho các hội đoàn thể phường phối hợp với chi ủy, chi bộ, ban nhân dân, ban công tác mặt trận và chi hội đoàn thể ở từng khối phố thực hiện bằng những cách làm cụ thể như mô hình “Khu nhà trọ không có tội phạm ẩn nấu và camera an ninh gia đình” tại khối phố 4; mô hình “Tôn giáo chung tay cùng khu dân cư bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp” tại khối phố 6; Mặt trận phối hợp cựu chiến binh xây dựng mô hình “Nhà sạch, đường sạch, vỉa hè thông thoáng, khu dân cư đảm bảo về an ninh trật tự và đô thị văn minh”...

Ông Phạm Công Chức - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An Sơn cho biết: “Hội đang thực hiện 5 tuyến phố văn minh đô thị. Chúng tôi tổ chức ra quân tuyên truyền, từng gia đình ký cam kết thực hiện đảm bảo trật tự đô thị, lần thứ hai quay trở lại nếu họ vẫn chưa thực hiện được theo cam kết thì chúng tôi nhờ tới lực lượng quản lý đô thị.

Lúc đó nếu họ còn lấn chiếm vỉa hè thì lực lượng chức năng tháo dọn. Hội viên cựu chiến binh tích cực đi đầu ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị nên từ đó tác động tới dân để họ làm theo”.

Giải pháp đồng bộ

Tại các xã phường, công tác trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đều được thực hiện với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đo đó đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, từ gia đình cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân.

Kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lối thoát hiểm. Ảnh: TX

Từ năm 2021, các xã phường ra quân lập lại trật tự đô thị gần như hàng ngày tại các tuyến đường trung tâm, những nơi thường xuyên tập trung đông người, kinh doanh buôn bán, vừa tuyên truyền vận động, nhắc nhở, vừa xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần.

Với các biện pháp cụ thể của các ngành, địa phương và sự tham gia tích cực của người dân, cảnh quan đô thị thành phố đã và đang tiếp tục được chỉnh trang, mảng xanh đô thị được tăng cường, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân.

Các tuyến đường ở khu vực trung tâm như Phan Châu Trinh, Hùng Vương, Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp, Nguyễn Du... đã có những chuyển biến rõ nét, phần lớn hộ dân đã chấp hành quy định chừa lối đi bộ và đảm bảo mỹ quan đô thị. Đến nay, Tam Kỳ đã có 20 tuyến phố văn minh đô thị được công nhận.

UBND thành phố đã giao cho Đội quy tắc đô thị chủ động phối hợp với tổ trật tự đô thị xã, phường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng. Nhìn chung, các trường hợp xây dựng không phép, sai phép đã được xử lý nghiêm minh, góp phần chung trong công tác đảm bảo quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2021 đến nay, UBND thành phố đã ban hành 78 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có 27 quyết định buộc tháo dỡ, khắc phục hậu quả. Đặc biệt từ năm 2022 đến nay, thành phố kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lối thoát hiểm tại các khu dân cư trên địa bàn.

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết: “Công tác lập lại trật tự đô thị, gắn với xây dựng tuyến phố văn minh đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm lâu dài, thường xuyên và liên tục.

Để công tác này đạt kết quả tốt, UBND thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động theo phương châm “Vận động - thuyết phục - chế tài”.

Trong đó quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền vận động, thuyết phục để người dân thấy rõ được trách nhiệm, quyền lợi của mình trong công tác xây dựng trật tự và văn minh đô thị. Riêng đối với việc xử lý tình trạng lấn chiếm lối thoát hiểm thì phải cương quyết vì việc này liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, cựu hộ, cứu nạn và các vấn đề khác”.