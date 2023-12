Trên quê hương Chi bộ Đồng

Năm 1983, huyện Tam Kỳ được chia tách thành 2 đơn vị hành chính mới là huyện Núi Thành và thị xã Tam Kỳ, Hòa Hương trở thành một trong 5 phường nội thị của Tam Kỳ. Từ đây, Hòa Hương tạo ra sức bật mới trên chặng đường phát triển.

Kết cấu hạ tầng giao thông phường Hòa Hương được tập trung đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển. Ảnh: L.H

Quá khứ hào hùng

Hòa Hương cũng như nhiều địa danh khác trên mảnh đất Hà Đông xưa, đều trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực Hòa Hương là hậu cứ giúp đỡ đồng bào vùng tạm chiếm vào đây làm ăn sinh sống, là địa bàn hoạt động bí mật của các đồng chí cán bộ Phủ ủy Tam Kỳ và là chỗ dựa cho bộ đội Quân khu 5 đứng chân huấn luyện, chuẩn bị cho các chiến dịch đánh địch ở vùng tạm chiếm phía bắc của tỉnh.

Hòa Hương tiếp tục là căn cứ du kích ở trong lòng địch, là nơi tiếp cận giữa nông thôn và thành thị để lực lượng vũ trang tỉnh, quân khu, lực lượng an ninh Đội công tác Tam Kỳ trụ bám và giấu quân để xuất kích đánh địch trong nội ô.

Là địa bàn nằm trong vùng địch kiểm soát nhưng từ năm 1957 đến 1975 đã tồn tại chi bộ đảng lãnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng nơi đây thành “căn cứ lõm” với 32 gia đình cơ sở nuôi giấu cán bộ, lập được 4 trạm liên lạc hợp pháp, 2 đường giao liên hợp pháp từ Hòa Hương đến TP.Hồ Chí Minh, được mệnh danh là Chi bộ Đồng.

Đây là một trong những vùng trọng điểm của nội ô thị xã Tam Kỳ (cũ), đã có những trận chiến đấu quyết liệt giáp mặt với địch, bị địch khủng bố, đàn áp nhưng nhân dân Hòa Hương vẫn một lòng một dạ trung kiên với Đảng, anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai cho đến ngày toàn thắng.

Ngày 15/3/2003, phường Hòa Hương được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” với thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Chi bộ Đảng phường I trước đây được công nhận là Chi bộ Đồng, gắn bia lịch sử và là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Với thành tích cống hiến và hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến, nhân dân Hòa Hương được Nhà nước tri ân và tặng thưởng 10 Huân chương, Huy chương Kháng chiến chống Pháp, 140 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, 19 Huân chương Độc lập, 137 Huân chương Chiến công các loại; toàn phường có 19 trường hợp được công nhận và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Xây dựng quê hương

Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, bước vào cuộc chiến đấu mới trên mặt trận lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nhân dân đã góp công góp của ngăn sông Tam Kỳ đưa dòng nước ngọt vào phục vụ sản xuất, đóng góp tư liệu, ruộng đất để thành lập HTX Nông nghiệp Sơn Trà để làm ăn tập thể.

Đảng bộ và nhân dân Hòa Hương tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu, đời sống của người dân từng bước nâng lên. Là một phường nội thị nằm về phía đông nam TP.Tam Kỳ, qua 40 năm hình thành và phát triển, Hòa Hương hiện có 7 khối phố, với 2.950 hộ/11 nghìn nhân khẩu, trong đó người dân sinh sống dựa vào nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá lớn.

Ông Hồ Minh Sơn - Chủ tịch UBND phường Hòa Hương cho biết, trong những năm qua, cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng phát triển chung của thành phố là tăng nhanh tỷ trọng thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, đồng thời tập trung đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng nền nông nghiệp đô thị. Hiện cơ cấu ngành thương mại dịch vụ chiếm gần 60% với tổng giá trị đạt hơn 190 tỷ đồng/năm.

Trong khi đó, ngành tiểu thủ công nghiệp cũng có bước phát triển nhanh chóng, tổng giá trị sản xuất năm 2014 đạt hơn 20 tỷ đồng, đến năm 2022 là hơn 112 tỷ đồng. Trên địa bàn phường, hiện có 154 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho hơn 300 lao động tại địa phương. Thời điểm thành lập, hộ đói - nghèo của phường chiếm 35%; đến nay còn 6 hộ nghèo (diện không có khả năng lao động), chiếm 0,2%.

Cùng với phát triển kinh tế, việc đầu tư kết cấu hạ tầng được quan tâm, nhất là công tác quy hoạch, nhiều tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp mở rộng hơn 5,5m và thảm nhựa đảm bảo 2 làn ô tô lưu thông như đường làng Hương Trà, đường Hồng Lư, đường Kênh N24…

Từ năm 2022 đến nay UBND phường Hòa Hương đã triển khai 11 dự án với tổng nguồn đầu tư gần 20 tỷ đồng, nhân dân hiến đất trị giá khoảng 10 tỷ đồng và đóng góp tiền mặt hơn 500 triệu đồng, góp phần giúp cho Hòa Hương bước đầu cơ bản khớp nối hạ tầng giao thông.

Đến nay, nhiều công trình được đầu tư xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia như Trạm Y tế phường, Trường THCS Nguyễn Huệ, Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ.

Hệ thống cấp nước sạch, điện chiếu sáng, cảnh quan, môi trường sinh thái đô thị, hệ thống cây xanh vỉa hè, đường kiệt khối phố, thu gom xử lý rác thải được đầu tư, nâng cấp khá hoàn chỉnh, góp phần làm cho trật tự đô thị, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường văn minh hơn.

Lĩnh vực quốc phòng an ninh có nhiều kết quả nổi bật với việc xây dựng các mô hình như “Khối phố tự quản về an ninh trật tự”, “Khối phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Hòa Hương là địa phương nhiều năm liên tiếp được Bộ Công an tặng cờ, UBND tỉnh và UBND TP.Tam Kỳ tặng bằng khen, giấy khen về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...