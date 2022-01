Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà tết tại Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 26.1, đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà tết tại Quảng Nam.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, chúc tết Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: HỒ QUÂN

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà tháp tùng đoàn.

Đồng chí Phan Đình Trạc động viên, chúc tết Trung đoàn 885. Ảnh: HỒ QUÂN

Đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 (đóng tại huyện Tiên Phước) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những nỗ lực, thành quả đạt được của đơn vị thời gian qua. Đồng thời hy vọng năm mới 2022, Trung đoàn 885 tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Trao quà tết cho đại diện Trung đoàn 885. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại huyện Bắc Trà My, đồng chí Phan Đình Trạc đến thăm và tặng quà tết 2 thương binh, bệnh binh; tặng quà 18 gia đình chính sách, 150 hộ nghèo, 100 gia đình khó khăn do dịch Covid-19. Nói chuyện với lãnh đạo huyện, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Trà My trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù là huyện nghèo của tỉnh nhưng Bắc Trà My không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các mục tiêu giảm nghèo, đầu tư hạ tầng...

Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, tặng quà tết bệnh binh Huỳnh Tấn Sơn (Bắc Trà My). Ảnh: HỒ QUÂN

“Thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền huyện Bắc Trà My tăng cường lãnh chỉ đạo, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để tiếp tục giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên. Qua đó thúc đẩy phát triển địa phương, rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng” - đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (ngoài cùng bên phải) tặng quà tết lãnh đạo huyện Bắc Trà My nhân chuyến tháp tùng đoàn công tác. Ảnh: HỒ QUÂN

Cuối buổi sáng cùng ngày, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến thăm và làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương kết quả của Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn công tác cũng hỗ trợ Quảng Nam 1 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Phan Đình Trạc chúc tết các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: HỒ QUÂN

Đồng chí Phan Đình Trạc chúc chính quyền và nhân dân tỉnh vui xuân đón tết an toàn, cùng đoàn kết xây dựng Quảng Nam phát triển, giàu mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phan Đình Trạc. Ảnh: HỒ QUÂN

* Trước đó, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ) và Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước).