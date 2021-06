Tuyên dương, khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu

* Thủ tướng tặng Bằng khen 4 cá nhân có thành tích trong phòng chống Covid-19

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 2 cá nhân. Ảnh: VIỆT ĐOAN

(QNO) - Sáng nay 30.6, UBND tỉnh tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng năm 2021. Tham dự có các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ gây ra nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến. Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, phong trào thi đua yêu nước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực.

Kinh tế phát triển; cơ cấu kinh tế và lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ổn định và phát triển; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt hơn 67.551 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tổng thu ngân sách nhà nước 23.682 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: VIỆT ĐOAN

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời cho rằng, để đạt được thành tựu trên, có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực; các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện; hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, nhiều tuyến giao thông quan trọng hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đặc biệt đã tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, thực chất, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Qua triển khai phong trào, toàn tỉnh đã có 69 công trình, 13 sản phẩm được các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đồng chí Phan Việt Cường cho biết, toàn tỉnh đang quyết tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Bởi vậy, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân trong tỉnh phát huy truyền thống thi đua yêu nước, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần đưa Quảng Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới.

UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho các đơn vị. Ảnh: VIỆT ĐOAN

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phan Việt Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Ngọc Châu - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2019.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Bằng khen cho các ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam vì đã thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiều tập thể, cá nhân cũng được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu thi đua, Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.