UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 1

(QNO) - Sáng nay 20.1, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 1 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì. Buổi tiếp công dân được kết nối đến các điểm cầu địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp và trả lời công dân. Ảnh: X.P

Từ điểm cầu TP.Hội An, ông Hứa Văn Thành (trú 51/4 Phan Châu Trinh, Hội An) kiến nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết việc ông Trần Xuân Mẫn (trú 51/2 Phan Châu Trinh, Hội An) lấn chiếm đất nhà ông Thành và đường dân sinh làm cho gia đình ông khó khăn đi lại. Vụ việc này trước đó đã được UBND tỉnh giải quyết và khẳng định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Xuân Mẫn là đúng quy định pháp luật.

Không thống nhất với trả lời của UBND tỉnh, ông Thành đã khởi kiện ra tòa. Ngày 22.1.2013, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã có bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông Thành. Sau đó, ngày 26.4.2013 TAND cấp cao tại Đà Nẵng phúc thẩm tuyên bác kháng cáo của ông Thành, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu một lần nữa nhắc lại, vụ việc của ông Thành đã được TAND các cấp xét xử. Nếu không chấp nhận, ông có thể kháng nghị lên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoặc TAND tối cao.

Ông Bửu cũng đề nghị địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện cho công dân làm các thủ tục kháng nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại điểm cầu Hội An, ông Nguyễn Văn Quang (trú phường Tân An, Hội An) cho biết không đồng ý quyết định của UBND TP.Hội An giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông và ông Nguyễn Quang Miên, ngày 12.8.2019 ông có đơn khiếu nại lên UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 1850 (10.7.2020), ông Quang tiếp tục khiếu nại Quyết định 1850 của UBND tỉnh và đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất có diện tích 76m2.

Trả lời về việc này, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường khẳng định, 76m2 đất được đề cập là của Nhà nước nên không thể giải quyết tranh chấp giữa ông Nguyễn Văn Quang và ông Nguyễn Quang Miên, cũng như không thể giao cho ông Quang quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Hội An giải thích cho người dân hiểu rõ nguồn gốc đất, trả lời dứt điểm cho người dân bằng văn bản cụ thể được hay không được. Trường hợp nếu không đồng ý, người dân có thể kiện ra tòa để được giải quyết.

Tại điểm cầu Điện Bàn, ông Trần Kim Luyện và một số công dân mua đất tại dự án Bách Đạt (Điện Bàn) kiến nghị tỉnh về việc đôn đốc Công ty Bách Đạt An nộp thuế theo đúng thời gian thông báo nộp thuế (7.12.2021), nhanh chóng xây dựng hạ tầng để ra sổ đỏ cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận các ý kiến của người dân và cho biết, liên quan đến các dự án của Công ty Bách Đạt An, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quyết liệt trong chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh, địa phương đẩy nhanh tiến độ. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, gấp rút giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân.