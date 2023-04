Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án luật tại Quảng Nam

(QNO) - Chiều nay 24/4, tại TP.Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp và làm việc với đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội liên quan đến việc khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quang cảnh buổi làm việc chiều 24/4. Ảnh: Q.T

Đoàn khảo sát do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước; lãnh đạo Công an tỉnh, UBND TP.Hội An, huyện Nam Giang cùng một số sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh thông tin, trong năm 2022 Quảng Nam đã xây dựng, nhân rộng 10 loại, 70 mô hình quần chúng tự quản tham bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thanh loại 344 mô hình kém hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 10 loại, 1.039 mô hình.

Quảng Nam hiện có 1.008 công an viên bán chuyên trách bố trí tại 1.008 thôn. Đối với bảo vệ dân phố, có 38 ban bảo vệ dân phố tại 25 phường và 13 thị trấn. Quảng Nam cũng có 1.240 đội dân phòng với số người hưởng phụ cấp hằng tháng là 2.480 người.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tính đến ngày 30/3/2023, toàn tỉnh có 1.752.167 nhân khẩu thường trú, 16.670 nhân khẩu tạm trú và 25 nhân khẩu thực tế cư trú nhưng chưa đăng ký. Đã thu nhận 1.347.581 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, trong đó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an đã trả thẻ cho 1.277.703 trường hợp.

Tại buổi làm việc, Quảng Nam tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước công dân (sửa đổi) như: cần có quy định cụ thể về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, chế độ cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; quy định cụ thể tổ chức lực lượng này tùy theo khu vực đô thị, nông thôn cho phù hợp với đặc thù địa phương; quy định về chế độ, chính sách phải đảm bảo công bằng giữa các lực lượng và tương thích với các luật khác; có quy định rõ ràng về về khái niệm "quê quán" của công dân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Cơ quan chức năng địa phương cũng giải trình nhiều câu hỏi, trao đổi với đoàn khảo sát. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, Quảng Nam rất quan tâm đến 2 dự án luật trên và hoan nghênh đoàn công tác tiến hành khảo sát thực tế tại tỉnh để ghi nhận những vướng mắc, bất cập.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội cho hay, qua khảo sát thực tế tại cơ sở và làm việc với các cơ quan chức năng của Quảng Nam, đoàn công tác thu hoạch được nhiều nội dung thực tiễn quý báu làm cơ sở bổ sung, báo cáo thẩm tra. Từ đó, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh 2 dự án luật.