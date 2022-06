Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Nam Trà My cần khơi dậy khát vọng tự lực trong nhân dân

Trong chuyến khảo sát, làm việc tại huyện Nam Trà My hôm 14 & 15.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền các địa phương trên địa bàn cần phải khơi dậy được khát vọng tự lực tự cường, vượt lên nghèo khó, thậm chí làm giàu ở thủ phủ sâm Ngọc Linh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị huyện Nam Trà My, doanh nghiệp đến đầu tư tại vùng sâm Ngọc Linh tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân được trồng sâm dưới tán rừng để bảo vệ rừng, phát triển kinh tế. Ảnh: L.N

Nâng cao chất lượng từ cơ sở

Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khi khảo sát tìm hiểu thực tế công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tại Trà Linh, ông Hồ Văn Bút - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết, chương trình và các văn bản chỉ đạo bám sát với tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Đảng ủy luôn bám sát tình hình để ban hành các nghị quyết, chương trình hành động phù hợp, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Trình độ chuyên môn, chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ ngày càng được nâng cao.

Đảng ủy thường xuyên kiểm tra công tác sinh hoạt đảng định kỳ, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt, có chất lượng, dân chủ, thể hiện ý thức trách nhiệm của đảng viên.

Công tác dân vận được thực hiện rộng rãi đến toàn dân về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt là khu vực trồng sâm Ngọc Linh nên đảm bảo an ninh trật tự vùng sâm rất được quan tâm. Từ khi có công an chính quy về xã đến nay, tình hình an ninh trật tự vùng sâm đảm bảo tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tại xã Trà Vinh, ông Nguyễn Công Tạ - Bí thư Đảng ủy xã nói, với tinh thần đề cao trách nhiệm, tự soi tự sửa, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát 1 cuộc đối với Chi bộ 2 về chế độ sinh hoạt đảng và theo dõi, quản lý đảng viên.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các chi bộ, hội đoàn thể tổ chức, hoàn thành đại hội. Hàng tháng, công tác sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề được tổ chức bám sát với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở mỗi chi bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã duy trì 6 kỳ họp trong 6 tháng và tổ chức 1 hội nghị sinh hoạt chính trị về Kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có 2 kỳ họp đột xuất để giải quyết vấn đề quy hoạch cán bộ và phát triển đảng.

Các đồng chí trong Đảng ủy thường xuyên tham gia dự sinh hoạt định kỳ và đột xuất ở chi bộ thôn nhằm nắm bắt tình hình sát hơn, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở để không phát sinh vấn đề phức tạp.

Giúp dân thoát nghèo

Phát triển kinh tế, xã hội, tập trung giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới ở xã miền núi luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của Đảng bộ các xã. Như xã Trà Linh hiện vẫn còn 229/728 hộ nghèo (tỷ lệ 31,46%).

Nhân chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà già làng, người có uy tín tại xã Trà Vinh. Ảnh: L.N

Ông Hồ Văn Thể - Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết: “Địa phương đang động viên, khuyến khích người dân phát triển dược liệu gồm sâm Ngọc Linh, sâm nam, sâm quy.

Toàn xã có 68 chốt với 645 hộ dân tham gia trồng và phát triển cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Từ đầu năm đến nay, Trà Linh trải qua 4 đợt mưa lạnh, rồi lại nắng nóng, sương muối khiến sâm vàng lá, rồi xuất hiện nấm gây hại.

Trước tình hình đó, những cán bộ, đảng viên được phân công nhiệm vụ phụ trách các chi bộ thôn đã cùng với nhân dân theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, đề xuất sự hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật từ cán bộ huyện để giúp bà con nhân dân phòng chống bệnh cho sâm.

Trong khi đó, tại xã Trà Vinh, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã tuyên truyền mạnh trong nhân dân chuyển đổi diện tích nương rẫy năng suất thấp, không chủ động được nước tưới sang trồng quế Trà My xen ghép với sắn cao sản để lấy ngắn nuôi dài, với diện tích hơn 100ha.

Trà Vinh đã đặt mục tiêu năm 2022 gieo ươm, tạo giống quế để cung ứng cho nhân dân trồng đạt 90ha, trong đó nhà nước hỗ trợ 100 nghìn cây giống, nhân dân tự tạo giống trồng 200 nghìn cây.

Xã còn khuyến khích nhân dân trồng, tái tạo 2ha chuối mốc, trồng mới 500 gốc sâm Ngọc Linh tại thôn 3. Trà Vinh đã tập huấn, hướng dẫn nhân dân chăn nuôi có chuồng trại, đến nay đã có 295 hộ dân chăn nuôi các loại gia súc.

“Giảm nghèo, phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu của Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay, nhằm hướng đến xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo chỉnh trang, sắp xếp dân cư khu vực trung tâm xã, ổn định chỗ ở cho 25 hộ dân di dời để chỉnh trang khu trung tâm.

Người dân đồng thuận với chủ trương chung nên công việc diễn ra thuận lợi. Các chính sách giảm nghèo bền vững của tỉnh, trung ương, huyện được lồng ghép, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị được UBND huyện phân công giúp đỡ hộ nghèo của Trà Vinh gặp gỡ, nắm bắt nguyện vọng của hộ nghèo để trợ giúp thoát nghèo bền vững” - ông Nguyễn Công Tạ cho biết.

Khơi dậy nội lực trong nhân dân

Nói chuyện với cán bộ, đảng viên các xã Trà Linh, Trà Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bày tỏ vui mừng khi thấy đời sống nhân dân miền núi sau 25 năm tái lập tỉnh đã có sự thay đổi vượt bậc, đường ô tô về tới xã, điện, internet phủ sóng.

Thậm chí nhiều gia đình có tham gia trồng sâm đã làm được nhà lớn kiên cố, có ô tô để vận chuyển các loại sâm đến giao thương ở trung tâm huyện mỗi dịp Phiên chợ sâm Ngọc Linh và dược liệu diễn ra đầu tháng, có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nghiên cứu, ban hành nhiều chính sách phát triển miền núi, đặc biệt là cơ chế khuyến khích phát triển dược liệu. Với sự tích cực hỗ trợ của tỉnh, các địa phương cần khuyến khích nhân dân phát triển dược liệu, nuôi trồng cây giống, trồng sâm, bảo tồn nguồn gen gốc...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, Trà Linh vẫn là xã xa xôi, hộ nghèo còn nhiều, thiếu tư liệu sản xuất, không phải ai cũng trồng sâm được và có vườn sâm, do đó Đảng ủy, chính quyền, các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn hết sức quan tâm đến hộ dân, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Huyện tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp về để đầu tư, phát triển kinh tế, nhân rộng những mô hình trồng sâm, dược liệu hiệu quả. Trà Linh là nơi có “quốc bảo” sâm Ngọc Linh, nên người dân phải có khát vọng vươn lên, không chỉ là hết nghèo mà còn phải làm giàu trên chính mảnh đất này.

Đối với Trà Vinh là xã hết sức khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị đảng ủy, chính quyền, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn cần quan tâm đến người dân, đặc biệt là hộ nghèo, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được trồng dược liệu, đầu tư mô hình sản xuất hiệu quả, nơi có điều kiện trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng được thì huyện, xã tạo điều kiện để người dân vừa trồng sâm vừa bảo vệ rừng.

Đồng chí Phan Việt Cường nói, bên cạnh các chính sách của Trung ương, của tỉnh thì sự trợ giúp kịp thời của huyện về mọi mặt sẽ giúp địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng, giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo.