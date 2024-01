Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Trà My dẫn đầu thi đua khối miền núi

(QNO) - Chiều 18/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Bắc Trà My tổng kết công tác năm 2023 và nhận Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua khối miền núi năm 2023 của VKSND tối cao, Bằng khen về thành tích xuất sắc 2 năm liên tục 2022 - 2023 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Lãnh đạo VKSND tỉnh và Huyện ủy Bắc Trà My trao Cờ thi đua cho VKSND huyện Bắc Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Năm 2023, VKSND huyện Bắc Trà My nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 31 vụ/77 bị can. Trong đó, 8 vụ/33 bị can về tội phạm trật tự xã hội; 16 vụ/32 bị can về tội phạm kinh tế, sở hữu, môi trường; 7 vụ/12 bị can về tội phạm ma túy.

VKSND huyện Bắc Trà My đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 63 nguồn tin về tội phạm, thụ lý mới 58 tin (tăng 9 tin). Qua phân loại đã thống nhất với cơ quan điều tra xử lý, giải quyết 58 tin báo (đạt 92,06%). Đặc biệt, thực hành quyền công tố, kiểm sát việc bắt, tạm giữ về hình sự 14 người; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 42 vụ/85 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 32 vụ/47 bị can (đạt 76,19%).