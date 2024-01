Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(QNO) - Chiều nay 22/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

VKSND huyện Quế Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: DUY THÁI

Năm 2023, VKSND huyện Quế Sơn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong lĩnh vực hình sự, đơn vị thụ lý 113 nguồn tin về tội phạm, đã xử lý giải quyết 105 nguồn tin (đạt 93%); thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra 54 vụ/73 bị can; thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 33 vụ/60 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 43 vụ/80 bị can; kiểm sát việc tạm giữ 23 người, việc tạm giam 43 bị can, bị cáo. Không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung, đình chỉ do không phạm tội.

Đối với lĩnh vực dân sự, VKSND huyện Quế Sơn luôn chủ động phối hợp với tòa án cùng cấp để tiếp cận hồ sơ khi mới thụ lý, từ đó có định hướng cho việc giải quyết vụ án. Đảm bảo kiểm sát 100% bản án, quyết định của tòa án...

VKSND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho VKSND huyện Quế Sơn. Ảnh: DUY THÁI

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho VKSND huyện Quế Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 - 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. VKSND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho VKSND huyện Quế Sơn và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cho 1 cá nhân.