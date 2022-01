Viện Kiểm sát nhân dân Quảng Nam được tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021

(QNO) - Sáng nay 7.1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 và Bằng khen của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ảnh: N.Đ

Năm 2021, ngành Kiểm sát Quảng Nam đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 1.773 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Ban hành yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt 100%; tiến hành 78 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm (vượt 12 cuộc so với chỉ tiêu); ban hành 48 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm, tội phạm (vượt 27 kiến nghị so với chỉ tiêu ngành).

Không có trường hợp bắt oan, sai, tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định; không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; truy tố đúng hạn, đúng tội 100%.

Chất lượng điều tra, truy tố được nâng lên và vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Cụ thể đã thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 956 vụ/1.882 bị can; viện kiểm sát đã giải quyết 949 vụ/1.860 bị can, đạt tỷ lệ 99,9%, vượt 4,9%. Số bị can viện kiểm sát truy tố đúng tội danh đạt tỷ lệ 99,3% vượt 4,3%.

Ông Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho các tập thể. Ảnh: N.Đ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương các thành tích xuất sắc của ngành Kiểm sát Quảng Nam trong năm 2021. Đồng thời tin tưởng, trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát Quảng Nam tiếp tục đem hết trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Về nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý 7 nội dung trọng tâm ngành Kiểm sát Quảng Nam cần thực hiện tốt. Trong đó, phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp tại cơ sở, như các dự án liên quan đến đất đai ở Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn).

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát Quảng Nam trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên. Chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, đủ phẩm chất, năng lực để được giới thiệu tham gia cấp ủy hai cấp ở nhiệm kỳ sắp tới…

Dịp này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 và Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền (2020 - 2021) cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng thời tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể của ngành Kiểm sát Quảng Nam vì có thành tích dẫn đầu khối thi đua năm 2021.