Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phục hồi và phát triển kinh tế hiệu quả

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường vừa ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Với chủ đề “Kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, trên cơ sở phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm (GRDP giá so sánh 2010) tăng 7,5 - 8,0%; thu nội địa đạt 19.000 tỷ đồng (tăng 8,5% so với năm 2021); tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm hơn 30% GRDP; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69% (trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29%); phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; phấn đấu có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Liên quan đến môi trường, có các chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 82,5%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,6%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 97%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,5%.

Về xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, Tỉnh ủy đặt chỉ tiêu kết nạp 1.500 đảng viên trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và động viên quốc phòng; tất cả xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng; hơn 70% số xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; có ít nhất 80% số xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự.

Thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu đề ra, trong bối cảnh hiện nay cũng như dự báo tương lai gần, vấn đề Tỉnh ủy đặt lên hàng đầu là triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, phát huy trách nhiệm và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Liên quan đến định hướng xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ, lấy phát triển dịch vụ - du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Tạo động lực cho phát triển, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, kết nối liên vùng và phát triển đô thị.

Từng địa phương, đơn vị chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

Về cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các cấp, ngành tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp (SIPAS).

Ngoài ra, toàn tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn mới, nông thôn văn minh gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; củng cố, hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi người có công cách mạng; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường...