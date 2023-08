Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh với văn hóa trên không gian mạng”. Ảnh: D.L

Xác định không gian mạng là một mặt trận mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trong đó mạng xã hội Facebook là công cụ được các thế lực phản động triệt để khai thác nhằm phá hoại tư tưởng của Đảng, chống phá Nhà nước, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc triển khai xây dựng hệ thống fanpage, group, tài khoản Facebook cá nhân chính danh và ẩn danh phục vụ công tác báo xấu, bóc gỡ các tài khoản có nội dung thông tin xấu độc, xuyên tạc, hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng. Đồng thời triển khai các hoạt động đấu tranh phản bác và lan tỏa thông tin tích cực, góp phần phủ xanh không gian mạng.

Nâng cao nhận thức

Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy “tích cực đẩy lùi tiêu cực”, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu triển khai xây dựng hệ thống website, blog, fanpage Facebook, Zalo… để đẩy mạnh công tác truyền thông chính trị, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với công tác đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, góp phần phủ xanh môi trường không gian mạng.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng khi tham gia mạng xã hội, Đảng bộ tỉnh đã triển khai trong toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”; đồng thời tổ chức quán triệt sâu rộng đến cấp chi bộ Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội”. Qua đó, góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng truy cập, theo dõi, chia sẻ và tán phát nội dung thông tin xấu độc từ internet, mạng xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội.

Cấp ủy các cấp đã triển khai tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đề cao trách nhiệm, tinh thần vượt khó, mưu trí sáng tạo, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật; triển khai công tác xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững quốc phòng, an ninh; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường, nhất là đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn thông tin mạng…

Liên kết các “thế trận”

Từ thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh, có thể nhận thấy rằng, đấu tranh trên không gian mạng hiện nay đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy, xây dựng “thế trận lòng dân trên không gian mạng” gắn với xây dựng thế trận “An ninh nhân dân” và “Quốc phòng toàn dân” trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, song cần phải được sớm thực hiện nhằm kịp thời chiếm lĩnh trận địa mới trong sự phát triển mạnh mẽ của thời đại kỷ nguyên số.

Thanh niên trong thời đại công nghệ số luôn gắn liền với không gian mạng nên cần ứng xử có văn hóa trên không gian mạng. Ảnh: D.L

Để làm được điều đó, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy các cấp đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, gắn với thực tiễn xây dựng và phát triển của tỉnh. Đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thiện đề tài khoa học cấp tỉnh về “Phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam”, làm cơ sở lý luận phục vụ công tác đấu tranh phản bác.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và cấp thiết, không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, mà là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là trách nhiệm nêu gương, vai trò tiên phong của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên; tăng cường tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn và cùng tham gia vào nhiệm vụ chính tri quan trọng này.

Đó chính là sự vận dụng quan điểm “lấy dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng không chỉ là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, mà còn tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước.