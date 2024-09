Xã hội Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng: “Nhiều địa phương còn chủ quan trong phòng chống thiên tai (QNO) - Nhận định nhiều địa phương vẫn còn chủ quan trong phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu phải rà soát mọi phương án, có những điều chỉnh cần thiết, không nói và chỉ đạo trên giấy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.C

Chiều nay 18/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh liên quan đến công tác triển khai phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024, đặc biệt là việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đang diễn ra.

Ứng phó áp thấp nhiệt đới

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT, đơn vị thường trực của Ban chỉ huy PCTT và TKCN cho hay, trong 24 giờ tới, vùng biển ven bờ có mưa rào rải rác và dông, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 -5, giật cấp 6, cấp 7, độ cao sóng từ 1.5 - 2.5m. Vùng biển ngoài khơi có cấp 5, chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Độ cao sóng từ 2 - 3m.

Từ ngày 18 đến ngày 20/9 các địa phương trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ đêm 18/9 đến ngày 19/9. Tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 350mm. Hiện nay mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ đang biến đổi chậm và ở mức dưới báo động 1. Từ đêm nay 18/9 đến ngày 20/9, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 2.0 - 4.0m, hạ lưu đạt từ 1.0 - 2.0m.

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT, đơn vị thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 16/9 về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới; Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17/9 về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Qua theo dõi, có 9 địa phương, đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo: Nam Giang, Duy Xuyên, Tây Giang, Phước Sơn, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hội Chữ thập đỏ.

Các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đều đã sẵn sàng phương án, nhân vật lực để ứng phó trong các tình huống do thiên tai gây ra. Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, hiện 8 thuyền viên trên tàu An Bình Phát 68 đã được lực lượng Cảnh sát biển ứng cứu kịp thời và đang đưa về cảng Tam Quang.

[VIDEO] - Bộ đội biên phòng bắn pháo hiệu thông báo bão cho các phương tiện hoạt động trên biển từ 17/9:

Đơn vị này đang phát đi thông tin cảnh báo liên tục đến các phương tiện về việc cấm biển, tích cực liên lạc với một tàu cá đang di chuyển rất chậm ở khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới yêu cầu nhanh chóng di chuyển tránh trú ở nơi an toàn. Riêng tàu QNa 91180 TS đang được cảnh sát biển lai dắt vào bờ dự kiến sẽ về bờ chiều tối nay tại Tam Quang.

Tuyệt đối không chủ quan

Bên cạnh đề nghị tập trung triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão theo Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tổ chức triển khai thực hiện Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro theo Quyết định 2078 của UBND tỉnh.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN cũng lưu ý các địa phương chưa xây dựng phương án ứng phó khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2024 trên địa bàn huyện để đảm bảo chủ động triển khai thực hiện khi có thiên tai xảy ra trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thông tin, thiên tai bão lũ dự báo xảy ra phức tạp hơn, đặc biệt là đã xảy ra ở phía Bắc.

“Công tác lãnh chỉ đạo điều hành cũng phải khác hơn, quyết liệt, mạnh mẽ, sát việc sát người hơn các năm trước. Phải năng động tích cực, cụ thể hơn trong phòng chống bão lụt, không được thờ ơ, chủ quan vô trách nhiệm, để rồi xảy ra thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh là có tội với Đảng, Nhà nước, với dân. Vẫn còn nhiều ngành, địa phương làm chưa đến nơi đến chốn, phải rà soát, bổ sung lại, nếu chủ quan dứt khoát sẽ gây thiệt hại lớn” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu.

Công an Phước Sơn túc trực ở các điểm sạt lở để cảnh báo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm. Ảnh: Công an huyện Phước Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nói, sắp đến sẽ chỉ đạo họp trực tuyến với các địa phương, họp tới cấp xã để quán triệt sát sao, cụ thể hơn nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Đồng thời, giao cho Sở NN&PTNT rà soát lại thực tiễn, đơn vị, địa phương nào làm chưa tốt theo chỉ đạo, tổng hợp và báo cáo để chỉ đạo cương quyết, phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, khu vực bị ngập sâu ven sông, suối để chủ động tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đối với những nơi chưa có điều kiện để di dời ngay phải có phương án chủ động sơ tán khi có tình huống thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc:

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các sở, ban ngành, các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo chức năng nhiệm vụ quản lý, phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức khơi thông, thu dọn các vật cản trên sông, suối, cầu, cống, công trình hồ, đập, kênh, mương… để đảm bảo thoát lũ, an toàn về người và công trình.