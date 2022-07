Hình ảnh địa phương

Video clip Discover Quang Nam Beyond Hoi An (Khám phá Quảng Nam bên cạnh Hội An) - vừa phát hành khá ấn tượng. Với thời lượng 1 phút 33 giây, rất nhiều suất hình đẹp của không chỉ Hội An mà còn trải rộng từ đồi chè Đông Giang, làng Bhờ Hôồng đến Cù lao Chàm. Được sản xuất bởi Visit Quảng Nam, video này kỳ vọng tiếp tục mang hình ảnh của Quảng Nam đến với khán giả trên thế giới.

Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia trải khắp các miền của xứ Quảng. Gần nhất cuối tuần qua, là Festival Cù lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ và Ngày hội văn hóa - thể thao biển năm 2022.

Như một cuộc tổng lực quảng bá cho điểm đến xanh của Quảng Nam. Nhưng, dường như ngoài Hội An và Mỹ Sơn, các điểm đến khác, cách tiếp cận và làm du lịch vẫn thiếu sự chuyên nghiệp. Ở đây, chỉ nói từ góc độ cảm nhận của du khách. Những tư vấn và đánh giá sâu hơn, xin dành cho các chuyên gia.

Kiểu làm du lịch nhà quê chân chất với bày biện sản phẩm, phục vụ thời vụ, kiểu... nông nhàn có lẽ cần được nhìn nhận rằng phải thay đổi: đã làm du lịch phải có công kỹ nghệ. Lưu giữ và phát huy nét bản địa, không phải là có gì bày biện nấy mà phải chọn lựa, và tinh tế trong bán sản phẩm để phục vụ du khách.

Không phải đến hẹn lại lên mỗi năm vài cuộc hội hè, rồi hết. Tan hội rồi đám. Tôi vẫn giữ lo lắng, chính quyền ra sức đẩy mạnh du lịch về phía nam khó như... ngày xưa ngậm ngải lên núi tìm trầm. Khu vực phía nam và vùng tây của tỉnh, làm du lịch quanh năm kiểu gì đây?

Xin nêu ví dụ nhỏ. Buổi tối, khách dạo phố ở Hội An, trước quán cà phê có hai nghệ sĩ già chơi vĩ cầm những bản nhạc của Dương Thiệu Tước, Trầm Tử Thiêng, Văn Cao... Khách ngang quán, có thể gọi nước uống hay chỉ dừng chân nhún nhảy theo điệu valse, rumba, hoặc ngồi ngắm, chủ quán đều vui vẻ.

Trên vỉa hè, hai nghệ sĩ chơi hết mình và say mê. Một đoạn phố ngắn khi rộn ràng, lúc trầm lắng theo điệu nhạc. Kỳ thực, đó là cách đãi khách vô cùng thú vị và tinh tế. Khoảng dừng giữa hai bản nhạc, tôi hỏi “ông chơi đàn hằng đêm à?” - “Không, cuối tuần thôi”.

Tôi lục trí nhớ, xem ở Tam Kỳ có sản phẩm nào tương tự, phố nào dành cho sách, phố nào dành cho nhạc, phố nào dành cho ẩm thực để có thể mang ra đãi đằng khách phương xa khi bạn ghé ngang nhà...

Sau khi đến hồ Phú Ninh, đến bãi Sậy sông Đầm, đến khuôn viên Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng hay về biển Tam Thanh, rồi buổi tối bạn sẽ đi đâu? Còn nhớ tại hội thảo góp ý giữa kỳ về quy hoạch Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, một chuyên gia nói rằng, ông xin lỗi vì đến Quảng Nam 3 ngày nhưng ông chọn ở Đà Nẵng mà không thể chọn ở Tam Kỳ (là nơi diễn ra hội thảo), vì những tiện ích ở đây không đủ. Lời thật mất lòng nhưng đó là khoảng trống cần lấp đầy, không chỉ là sản phẩm du lịch mà rất nhiều thứ khác.

Các địa phương làm du lịch, thường đưa khái niệm “mỗi người dân là một đại sứ về du lịch, giúp quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của vùng đất ấy”.

Điều này đúng bởi với những trải nghiệm địa phương, hiểu biết từ nếp sống, phong tục.., họ có thể đảm đương vai trò của một hướng dẫn viên. Vì mỗi người, ai cũng sẽ có những câu chuyện thú vị và niềm tự hào về nơi mình sống và nơi mình đặt chân đến.

Với người bản địa, họ sẵn sàng làm điều đó một cách tự nguyện, khi du lịch mang lại cho họ nguồn lợi - sống được từ du lịch. Cho nên xây dựng hình ảnh đại sứ địa phương, từng là lựa chọn tốt để phát triển đời sống kinh tế và nâng cao chất lượng du lịch. Tuy nhiên đi kèm phải có giải pháp của chính quyền, xây dựng và tạo dựng hình ảnh như thế nào, chứ không thể nói khơi khơi.

Vì như đã nói ngay từ đầu, tính chuyên nghiệp phải được đặc biệt chú trọng. Bởi nếu những đại sứ đó, với hiểu biết và cách giới thiệu hời hợt, sẽ không như mong đợi của khách, hình ảnh của địa phương, tất nhiên, cạn và tẻ nhạt biết bao nhiêu.