Mở cửa đón “bình thường mới”

Cuối tuần về quê nghe người chị bảo “từ khi dịch tới chừ không làm ăn chi được, không có đồng thu vô”. Chị có quầy dịch vụ nhỏ là kế mưu sinh của cả nhà. Dịch bệnh Covid-19 ào đến, lệnh giãn cách, quầy đóng cửa.

Khi có sự thay đổi từ chủ trương thích ứng với dịch bệnh của Chính phủ, dù tại địa phương xuất hiện vài ca mắc Covid-19, quầy của chị không có yếu tố dịch tễ liên quan nên vẫn mở cửa nhưng cũng không có khách. Sự bất thường này theo lời chị là “không có người qua cửa lớn, lấy ai vào cửa nhỏ”...

Quảng Nam đang nỗ lực mở dần các cánh cửa để mọi mặt đời sống thích ứng với dịch bệnh Covid-19, để mỗi lĩnh vực có thể hồi sức và sống khỏe trong điều kiện “bình thường mới”.

UBND tỉnh cũng vừa có Quyết định số 3176 ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định được ban hành không ngoài mục tiêu lưu thông hàng hóa, tránh cản trở sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân; tạo thuận lợi phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất.

Dự kiến ngày 15.11 tới Quảng Nam mở cửa đón du khách trở lại và là một trong 5 tỉnh thành được chọn thí điểm đón khách quốc tế. Quyết định này là cấp thiết để cứu ngành du lịch và chuỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ dựa vào du lịch đã không còn sức chống chịu.

Theo khảo sát của ngành chức năng, dịch Covid-19 đã khiến hơn 90% số doanh nghiệp du lịch ở Quảng Nam tạm dừng hoạt động, chỉ còn khoảng 90 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Có khoảng 14.000 lao động ngành du lịch mất việc làm. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ giải thể, phá sản. Từ đầu năm đến nay du lịch Quảng Nam thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng.

Mở cửa đón khách trong điều kiện “bình thường mới” ngành du lịch Quảng Nam đã xây dựng hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với hoạt động du lịch trên địa bàn với những quy định cụ thể cho người trên và dưới 18 tuổi, cho khách nội địa và khách quốc tế.

Chúng ta có thể tạo vỏ bọc an toàn, nhưng cốt yếu là sự an toàn đó phải được công nhận nhằm mang lại sự an tâm cho du khách. Du lịch Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng có thể nghiên cứu về các chứng chỉ du lịch an toàn, bởi nó mang lại ưu thế lớn khi quảng bá thương hiệu thời gian tới và thắp lên hy vọng giúp ngành du lịch phục hồi trong đại dịch.

Dịch bệnh dần được kiểm soát nhưng số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng những ngày qua xuất hiện trở lại cho thấy vẫn tiềm ẩn nguy cơ khó lường, buộc ngành du lịch phải nghiên cứu các giải pháp phục hồi một cách thấu đáo, phù hợp.

Trong đó, yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu, từ an toàn ở tuyến điểm, an toàn trong chuỗi dịch vụ, an toàn trong tổ chức điều hành tour và trong công tác kiểm soát. Đây là những điều kiện cần thiết để phát triển tour du lịch đến Quảng Nam trong điều kiện bình thường mới.

Ngành du lịch tỉnh còn đúng một tuần để hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng đón “bình thường mới” trong tâm thế “an toàn đến đâu mở cửa đến đó - mở cửa phải an toàn”.