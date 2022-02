Vui thôi, đừng vui quá!

Sau tuần làm việc đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, câu chuyện muôn năm cũ lại được xới lên: công việc trì trệ do vẫn còn tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, “hết tết, còn xuân”.

Mấy sáng nay ngồi cà phê với bạn, hôm nào cũng nghe các bàn kế bên rôm rả kể nhau chuyện kéo nhau đi chúc tết nhà đồng nghiệp; có người bí tỉ “quên cả lối về”. Lỡ có ai nhắc đến công việc sẽ nhận được câu “hết Giêng rồi tính”. Quán xá những ngày trong tuần cũng khá đông thực khách mặc quần tây, áo sơ mi đóng thùng...

Cũng nghe chuyện suốt tuần qua, tại các điểm tiếp dân của Công an tỉnh, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị “làm hết việc chứ không hết giờ và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19”, đáp ứng phục vụ tốt yêu cầu của người dân đến làm thủ tục hành chính...

Hay, ngay từ ngày đầu sau kỳ nghỉ tết, các nhà xưởng, xí nghiệp, công ty đã rộn ràng không khí lao động. Kế hoạch tăng trưởng được các chủ doanh nghiệp đề ra với mức khá khiêm tốn, điều họ quan tâm hơn là tạo được việc làm thường xuyên cho công nhân lao động của công ty trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 được dự báo còn ảnh hưởng kéo dài.

Ngay trong cuộc giao ban đầu xuân vào ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết Nhân Dần (7.2), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã nhấn mạnh: “Với khí thế mới, quyết tâm mới, tôi mong muốn các lãnh đạo sở, ban ngành và địa phương cần bắt tay ngay vào công việc nhằm không để đình trệ và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra”.

Ngày 8.2, chủ trì cuộc họp Ban Bí thư đánh giá tình hình tổ chức Tết Nhâm Dần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, ngay sau kỳ nghỉ tết, các cơ quan, đơn vị phải tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của phân dân; không để xảy ra tình trạng ăn tết kéo dài, lơ là công việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 8.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trong đó nêu rõ, ngay sau kỳ nghỉ tết, phải bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022.

Lời nhắc nhở đã được đưa ra từ lãnh đạo các cấp. Nhưng xem ra sức hút “tháng ăn chơi” vẫn còn quá lớn, hay tư tưởng này ăn sâu dẫn đến tâm lý trì trệ và cách làm việc thiếu trách nhiệm. Cũng thẳng thắn nhìn nhận, tư tưởng trên hầu hết rơi vào đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước, những người mà sự trì trệ của họ sẽ kéo trì cả một dây chuyền, ảnh hưởng cả hệ thống.

Năm 2022, Quảng Nam kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, nhiều mục tiêu, kỳ vọng được đặt ra, đòi hỏi những yêu cầu cao hơn, tính kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả công việc sẽ siết lại theo hướng rõ người, rõ việc, rõ chất lượng; trong đánh giá cán bộ sẽ lấy thời gian, hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao làm thước đo. Hình ảnh của người cán bộ, công chức, viên chức không còn bị làm xấu đi bởi tình trạng bớt xén giờ giấc hành chính, ì ạch trong xử lý công việc, chậm chạp giải quyết thủ tục hành chính.

Hôm qua 13.2, đoàn công tác lãnh đạo tỉnh tổ chức chuyến dâng hương lăng Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên tại Thừa Thiên Huế, nhân kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam.

Việc chọn ngày Chủ nhật tổ chức chuyến dâng hương của lãnh đạo tỉnh không ngoài tránh ảnh hưởng đến ngày làm việc hành chính. Hy vọng sự nêu gương này sẽ tác động làm thay đổi tư duy nhận thức vừa tác động thành mệnh lệnh hành chính, để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Tư duy đổi mới ấy, tinh thần ấy cần được khởi đi từ mùa xuân này, ngay từ bây giờ.