Bộ Công an chỉ cách tránh bị lừa đảo bởi đối tượng giả mạo môi giới việc làm

(QNO) - Bộ Công an khuyến nghị, để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần chủ động nâng cao nhận thức thông qua phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới.

Cơ quan công an đã phát hiện và xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng Internet để môi giới việc làm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, theo ghi nhận từ các hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, hình thức lừa đảo trực tuyến gia tăng mạnh mẽ. Đặc biệt là, xu hướng lừa đảo tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử và công ty lớn với mức thù lao hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản người dân.

Cụ thể, hồi giữa tháng 5, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin cho hay, đơn vị đã nhận được nhiều email và cuộc gọi phản ánh về việc các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram... để tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản…



Ghi nhận của hệ thống tiếp nhận, phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua đầu số 5656 do VNCERT/CC quản lý cũng cho thấy, nhiều người dân đã phản ánh nhận được các tin nhắn tuyển cộng tác viên qua iMessage, Facebook, Zalo… với mức thù lao hấp dẫn cho người dùng. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu tìm việc của nhiều người, các đối tượng đã giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1/7, trên Cổng thông tin bocongan.gov.vn, trả lời thắc mắc của người dân liên quan đến hành vi sử dụng Internet để môi giới việc làm nhằm lừa đảo, Bộ Công an nêu rõ, đây là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Hành vi này sẽ bị xử lý theo Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng Internet để môi giới việc làm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường lợi dụng lòng tham, ham muốn kiếm tiền một cách dễ dàng hay tâm lý e ngại đối với việc liên quan đến vi phạm pháp luật để hù dọa người dân.

Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi việc nhẹ lương cao, chiết khấu hoa hồng cao, mời tham gia các kênh đầu tư lợi nhuận lớn hơn 20% một năm. Đồng thời, hết sức cảnh giác đối với các cuộc gọi, thông báo tự xưng là người trong cơ quan pháp luật.

Để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bộ Công an khuyến cáo người dân chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới.

“Nếu nhận được thông tin liên quan đến vi phạm pháp luật thì phải đến Cơ quan công an, văn phòng luật sư hoặc người hiểu biết pháp luật để trao đổi, cung cấp thông tin. Cơ quan công an không đưa ra các yêu cầu qua điện thoại mà sẽ có văn bản, quyết định gửi đến công dân trong trường hợp công dân có liên quan đến vụ việc cần giải quyết”, Bộ Công an thông tin thêm.