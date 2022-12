Bộ trưởng Bộ TT-TT: Năm 2023 sẽ là năm về dữ liệu số Việt Nam

(QNO) - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2023 là năm về dữ liệu số, tập trung vào bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn dữ liệu…

Hội nghị diễn ra vào sáng 18.12 - Ảnh: Bộ TT-TT

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT), Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng đã điểm lại một số kết quả của ngành TT-TT trong năm qua.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam “tấn công” mạnh mẽ thị trường nước ngoài, đi đầu tư kinh doanh, đi làm chuyển công nghệ số cho các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản.

Năm 2022, doanh thu toàn ngành TT-TT ước đạt 3.893.595 tỉ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 98.982,30 tỉ đồng, tăng 24,7% so với năm 2021.

Tổng số lao động toàn ngành năm 2022 là 1.510.027 lao động, tăng 5% so với năm 2021. Năng suất lao động ngành TT-TT (tính theo đóng góp vào GDP) ước đạt khoảng 648 triệu đồng, tốc độ tăng năng suất lao động là 6,7% so với năm 2021.

Đối với lĩnh vực Chuyển đổi số quốc gia và Chính phủ số, Bộ TT-TT cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10.10 hàng năm là ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày 10.10.2022, Bộ TT-TT đã tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Nhiều bộ, ngành, địa phương cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ TT-TT đã xây dựng và triển khai Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn (Nền tảng OneTouch), đã triển khai bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương; thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Đối với lĩnh vực An toàn thông tin mạng, trong 11 tháng đầu năm 2022, đã ngăn chặn, xử lý hơn 2.328 trang web lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật (hơn 1.342 trang lừa đảo trực tuyến) và bảo vệ hơn 4,33 triệu người dân (tương ứng 6,8% người dùng internet Việt Nam) trước các tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT năm 2022 ước đạt 148 tỉ USD, tăng trưởng 8,7% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra năm 2022. Đóng góp vào GDP của lĩnh vực Công nghiệp ICT năm 2022 ước đạt 34.336 triệu USD, tăng trưởng 8,7% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra năm 2022.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký năm 2022 ước đạt 70.000 doanh nghiệp, tăng 9,5% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra năm 2022.

Đối với các lĩnh vực Bộ TT-TT quản lý, người đứng đầu ngành TT-TT cho biết sẽ tập trung vào các kết quả thực chất. Trong đó, về viễn thông sẽ tập trung vào giải quyết triệt để sim rác và là năm thương mại hóa 5G. Về dịch vụ công trực tuyến sẽ tập trung nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực sự được xử lý trực tuyến. Về chuyển đổi số, nâng số lượng tài khoản sử dụng các nền tảng số lên ít nhất 50%...

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh năm 2023 là năm về dữ liệu số. Năm Dữ liệu số sẽ tập trung vào các vấn đề, gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ ngành và địa phương, mở dữ liệu để kết nối chia sẻ, đồng thời cần quan tâm đến an toàn dữ liệu.