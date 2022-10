(PR) - Mỗi khi bạn để lại bình luận hoặc nhấn thích trên YouTube, Google sẽ lưu lại thông tin và hiển thị quảng cáo tương ứng. Làm thế nào để ngăn YouTube theo dõi hoạt động của bạn?

YouTube theo dõi hoạt động của bạn như thế nào?

YouTube sử dụng cookie của trang web và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về hoạt động của bạn. Điều này bao gồm các thông tin như video bạn xem, nhận xét của bạn, quảng cáo bạn nhấp vào… và hơn thế nữa. Thông tin này sẽ giúp Google tùy chỉnh trải nghiệm của bạn và hiển thị các quảng cáo tương ứng.

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy điều này khi xem video YouTube và thấy xuất hiện quảng cáo hoặc video liên quan ngay sau đó. Điều này là do YouTube sử dụng dữ liệu của bạn để hiển thị nội dung mà họ cho rằng bạn sẽ quan tâm.

Sử dụng YouTube trên MacBook. Ảnh: MINH HOÀNG/Canva

Cách ngăn YouTube theo dõi hoạt động của bạn

Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và đăng nhập vào tài khoản tương ứng (nếu chưa đăng nhập). Sau đó nhấn vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải và chọn Your data in YouTube (dữ liệu của bạn trong YouTube) - Manage your YouTube Watch History (quản lý nhật kí xem của bạn trên YouTube).

Quản lý nhật ký xem của bạn trên YouTube. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chuyển sang mục Controls (chế độ điều khiển) và chọn Turn off (tắt), xác nhận lại một lần nữa bằng cách nhấn Pause (tạm dừng).

Bạn cũng có thể xóa lịch sử xem YouTube hiện có bằng cách nhấn vào tùy chọn Delete old activity (xóa hoạt động cũ).

Tắt tính năng theo dõi hoạt động của YouTube. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu đang sử dụng các thiết bị iOS (iPhone, iPad), bạn chỉ cần thực hiện tương tự. Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi đôi chút, tuy nhiên về cơ bản cách thực hiện gần như giống nhau.

Việc tắt tính năng theo dõi hoạt động có thể có lợi nếu bạn lo lắng về quyền riêng tư, hoặc muốn ngăn chặn các quảng cáo nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, nó cũng có một số điểm hạn chế.

Ưu điểm:

- Bạn sẽ không thấy quảng cáo được nhắm mục tiêu vì YouTube không có dữ liệu về sở thích của bạn.

- YouTube sẽ không lưu hoạt động của bạn, vì vậy bạn có thể xem video mà không cần lo lắng về việc bị lưu lại lịch sử.

- Bạn vẫn có thể xem video và sử dụng YouTube bình thường.

Nhược điểm:

- YouTube sẽ không thể cá nhân hóa trải nghiệm của bạn vì không có dữ liệu về hoạt động của bạn.

- Bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo. Tuy nhiên, bạn có thể thấy nhiều quảng cáo chung chung hơn vì YouTube sẽ không biết bạn quan tâm đến điều gì.

- Nếu bạn xem nhiều video trên YouTube, việc xóa lịch sử theo cách thủ công có thể gây khó chịu.