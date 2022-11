Cách thu hút độc giả báo in và quảng cáo bằng AR

(QNO) - AR (thực tế tăng cường) là công nghệ giúp bổ sung thêm thông tin cho hình ảnh trên báo in, tạp chí và nhiều lĩnh vực khác.

Ví dụ, báo in đơn thuần sẽ không thể truyền tải được video, tuy nhiên, với công nghệ AR, bạn đọc chỉ cần sử dụng smartphone để quét hình ảnh trên báo in là đã có thể xem được video liên quan.

Tại sao bạn nên cân nhắc bổ sung tính năng AR cho báo in hoặc tạp chí?

Tính đến tháng 1-2021, dân số Việt Nam đạt mốc 97,8 triệu người, với tỉ lệ dân TP là 37,7%. Trong đó, có khoảng 68,1 triệu người đang sử dụng Internet (chiếm 70,3% dân số) thông qua các nền tảng, ứng dụng khác nhau, với thời lượng trung bình là 6 giờ 47 phút. Đây được xem là khoảng thời gian tương đối lớn được sử dụng trong một ngày.

Internet phát triển đã khiến cho mức tiêu thụ báo in, tạp chí truyền thống bị giảm xuống. Cụ thể, tỉ lệ tiêu thụ báo in hàng ngày ở châu Âu đã giảm từ 37% (2012) xuống chỉ còn 29% vào năm 2016, và bây giờ tỉ lệ này còn thấp hơn nữa. Thậm chí nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã loại bỏ hoàn toàn báo in vì không mang lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo tốc độ truyền tải thông tin.

Trong khi đó, các nội dung kỹ thuật số cho phép bạn đọc có thể xem nội dung, hình ảnh, video và tương tác theo thời gian thực ở bất cứ đâu, ví dụ như báo online, video online, livestream…

Nhiều người cho rằng thời đại của báo in đã hết, tuy nhiên thực tế cho thấy báo in (sách, tạp chí…) và báo online vẫn cùng tồn tại và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu được tích hợp AR (thực tế tăng cường), báo in và báo online sẽ được liên kết chặt chẽ hơn để phục vụ mọi tầng lớp bạn đọc.

Thực tế tăng cường có thể trở thành một cú hit cho báo in

Không phải tất cả mọi nội dung trên báo in đều phù hợp với công nghệ AR, do đó, bạn cần phải thử nghiệm AR trong một khoảng thời gian nhất định để tìm ra mục nào phù hợp.

Ví dụ, chúng ta có thể bổ sung thêm video liên quan bằng công nghệ AR cho các bài điều tra, hội thảo do báo tổ chức, bất động sản hoặc những bài viết nói về TP để bạn đọc có thể theo dõi thông tin liền mạch và có nhiều góc tiếp cận hơn thay vì chỉ xem văn bản và hình ảnh đơn thuần.

AR không phải là một tiện ích bổ sung giúp tăng doanh số bán hàng, nhưng nó có thể mang lại giá trị tuyệt vời trong việc tăng trải nghiệm của bạn đọc. Công nghệ sẽ giúp chúng ta có thể giữ chân bạn đọc lâu hơn bên cạnh việc cải thiện chất lượng nội dung.

Báo chí cũng có thể hưởng lợi từ AR

Trong khi các tạp chí nhắm đến thị trường ngách và đã thiết lập các đối tượng mục tiêu, thì các tờ báo in hàng ngày và hàng tuần lại hướng đến tầng lớp dân cư nói chung.

Tuy nhiên, số liệu thống kê gần đây tiết lộ rằng 55% người trưởng thành ở Mỹ xem tin tức từ mạng xã hội và một nửa số người từ 18 đến 29 tuổi ở châu Âu sử dụng mạng xã hội để xem tin tức hàng ngày. Vì vậy, có đáng để ép AR vào một tờ báo khi mọi người đang nhảy thẳng vào mạng xã hội để cập nhật tin tức không?

Mục tiêu ở đây là giữ chân bạn đọc và cho họ biết báo của chúng ta có tính năng AR. Cách duy nhất để đạt được điều đó chính là việc tạo ra các nội dung kỹ thuật số hấp dẫn và tiếp thị với bạn đọc.

Thực tế tăng cường giúp báo in luôn cập nhật

Nội dung trên báo in sẽ trở nên lỗi thời chỉ trong vài tiếng, tuy nhiên, công nghệ AR có thể cải thiện việc này và mang lại hiệu quả không ngờ.

Đối với các bài viết có tiêu đề khó hiểu, bạn đọc có thể quét hình ảnh để tìm thông tin mới nhất về chủ đề này theo từng ngày hoặc từng tuần. Bằng cách đó, bạn đọc sẽ được tiếp cận với các nội dung liên quan (mới nhất) ngay cả khi đang đọc báo in.

Để cải thiện tỉ lệ thành công khi áp dụng AR, bạn cần xem xét lượng phát hành, trang nào được quan tâm nhiều nhất và trang nào được đọc bởi hầu hết độc giả.

Không phải tất cả mọi độc giả đều sẽ cầm điện thoại lên và quét hình ảnh trên báo in, nhưng sự quan tâm của họ sẽ tăng lên theo thời gian nếu chúng ta biết cách tiếp thị.

Tóm lại, tương tác với điện thoại thông minh sẽ là “lối thoát” cho báo in. Số liệu thống kê cho thấy có đến ¾ người dùng sử dụng smartphone khi xem tivi, trong đó 93% người dưới 25 tuổi. Nếu đó là một quy tắc cho tivi, bạn có thể biến nó thành một quy tắc cho báo chí.

Như đã đề cập ở trên, AR sẽ không giúp bạn bán báo in, nhưng nó sẽ là cách tốt nhất để giữ chân bạn đọc. Tuy nhiên, khi đã có số liệu thống kê về lượng độc giả tương tác với AR, bạn có thể tạo không gian quảng cáo đi kèm các nội dung này để kiếm thêm thu nhập.

Để kích thích độc giả quét nội dung AR trên báo in, bạn có thể thêm một vài hình thức khuyến mãi trong thời gian đầu. Ví dụ như khi quét nội dung AR, độc giả sẽ được giảm 20% cho sản phẩm, hay tặng mã giảm giá…

Đối với các bài quảng cáo trên báo in (ví dụ như bất động sản), việc áp dụng AR sẽ mang lại giá trị cho cả hai, độc giả và đối tác quảng cáo.

Ngoài việc xem nội dung liên quan đến căn hộ, bạn đọc khi quét hình ảnh trên báo in có thể xem thêm được video toàn cảnh của căn nhà, chung cư… giúp họ hình dung dễ hơn về những điều mà chúng ta đang quảng cáo, trước khi phải đến trực tiếp để xem nhà.

Một trang quảng cáo ô tô không còn đơn thuần chỉ là ảnh của vài mẫu ô tô cùng với thông số kỹ thuật, mà hình ảnh 3D của chiếc ô tô sẽ được hiện lên ngay trên trang giấy thông qua màn hình điện thoại, nó có thể được xoay, zoom, di chuyển, phát ra âm thanh, hoặc hiển thị thêm thông tin tùy vào lựa chọn của người dùng.

Điều này sẽ kích thích sự tò mò và khám phá của độc giả và hệ quả là giúp báo in thu hút nhiều nhà quảng cáo và tăng doanh thu cho tòa soạn.