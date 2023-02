Đánh giá toàn diện về Samsung Galaxy S23

AN TRƯƠNG | 03/02/2023 15:31

(QNO) - Với những tính năng vượt trội, Samsung Galaxy S23 hứa hẹn sẽ là một trong những smartphone bán chạy nhất năm 2023.

Ngày 1/2/2023, Samsung đã đánh dấu lần ra mắt điện thoại quy mô lớn đầu tiên vào năm 2023 khi công bố Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra cùng lúc.

Những cải tiến về cấu hình bên trong đã khiến Galaxy S23 trở thành một đối thủ xứng tầm với các điện thoại giá tầm trung như iPhone 14 và Google Pixel 7 Pro. Ảnh: Android Authority.

Thiết kế

Về mặt thiết kế, cả Galaxy S23 và người anh em, S23 Plus, đều loại bỏ đường viền kim loại nhô cao của S22. Ngoài ra, ba camera sau đều không có đường viền bao quanh và được bảo vệ bằng lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 6,1 inch. Bên cạnh các màu quen thuộc, Samsung sẽ phát hành một số màu độc quyền, chẳng hạn như đỏ.

Camera

Camera phía sau của Galaxy S23 có ống kính rộng 50MP f/1.8 với tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS), ống kính góc siêu rộng 12MP, f/2.2 và ống kính tele 10MP f2.4 với OIS và zoom quang 3x. Một camera selfie 12MP nằm ở phía trước của điện thoại và điều này cho phép quay video ở độ phân giải lên tới 4K. Chế độ Chụp đêm đã được cải thiện so với Galaxy S22.

Cấu hình

Hiệu năng của Galaxy S23 được đánh giá cao nhờ chip Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 2. Ảnh: CNN.

Cả ba mẫu Galaxy S23 đều sử dụng Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 2 dành cho Galaxy, một phiên bản riêng của CPU di động tiêu chuẩn được ép xung lên 3,36GHz.

Về lý thuyết, bộ xử lý cực nhanh này cho phép S23 (và S23 Plus) cạnh tranh với những chiếc iPhone tốt nhất của Apple (với chip A16 Bionic) về sức mạnh. Ngoài ra, Galaxy S23 chứa RAM 8Gb với 2 phiên bản với dung lượng lưu trữ là 128GB và 256GB. S23 Ultra có các biến thể 256GB và 512GB.

Pin

Pin của dòng Samsung Galaxy S23 có dung lượng 3.900mAh, lớn hơn 200mAh so với các loại pin tương đương của Galaxy S22. Đối với Samsung Galaxy S23 Plus, pin có dung lượng lớn hơn một chút (khoảng 4.700 mAh) do kích thước có phần vượt trội hơn.

Dòng sản phẩm mới này còn có hỗ trợ sạc dây siêu nhanh (25W), sạc nhanh không dây và PowerShare không dây cho phép sạc các thiết bị Galaxy khác (như Samsung Galaxy Buds 2 Pro) ở mặt sau của điện thoại.

Hệ điều hành

Các điện thoại trong dòng Galaxy S23 đều được cài sẵn Android 13 'Tiramisu' và One UI 5.1 của Samsung. Samsung đã cố gắng nâng cấp hệ điều hành bốn thế hệ và bảo mật trong 5 năm cho các thiết bị mới của mình. Vì vậy, tuổi thọ sử dụng của S23 dự kiến sẽ kéo dài hơn.

Samsung cũng đã giới thiệu một số tính năng phần mềm mới với dòng Galaxy S23, bao gồm Samsung Notes với tính năng đồng tạo, khả năng đồng xem trong Google Meet và cơ chế bảo mật nâng cao.