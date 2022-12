Điện thoại màn hình gập: "cứu tinh" của đế chế Samsung

AN TRƯƠNG | 09/12/2022 13:53

(QNO) - Samsung Electronics công bố doanh số bán điện thoại màn hình gập dành cho khách hàng doanh nghiệp đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, theo Yonhap.

Bộ đôi Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Flip 4 cũng giúp doanh số được cải thiện đáng kể nhờ nhiều tính năng mới. Ảnh: Samsung.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới cho biết, từ tháng 1 đến tháng 10, doanh số bán điện thoại Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip đã tăng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Việc nhiều công ty áp dụng chính sách làm việc từ xa sau đại dịch Covid-19 đã góp phần giúp doanh số ở kênh bán hàng này tăng nhanh chóng. Các công ty đang tìm những cách mới để tối đa hóa năng suất làm việc thông qua công nghệ, tối ưu hóa môi trường làm việc cho nhân viên của mình bằng các thiết bị tiên tiến.

Bên cạnh đó, bộ đôi Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Flip 4 – những phiên bản mới nhất được tung ra trong năm nay – cũng giúp doanh số được cải thiện đáng kể nhờ nhiều tính năng mới như thanh tác vụ giống PC và có thể mở ba ứng dụng cùng lúc.

Lợi thế màn hình lớn của các sản phẩm có thể gập lại giúp người dùng đa nhiệm dễ dàng hơn, tạo không gian cho các ứng dụng mạnh mẽ, mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Các thiết bị phụ đi kèm như DeX và S Pen cũng tăng cường trải nghiệm, cho phép người dùng dễ dàng tương tác với dữ liệu, kéo và thả tệp giữa các ứng dụng giống như máy tính để bàn trên các thiết bị màn hình gập lại.

Samsung cho biết điện thoại màn hình gập đặc biệt phổ biến trong ngành dịch vụ tài chính, nơi các chuyên gia cần những công cụ tốt nhất để hỗ trợ quy trình làm việc phức tạp nhằm theo dõi thị trường chứng khoán luôn thay đổi nhanh chóng.

Samsung cho biết họ cũng hợp tác với IBM để tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng doanh nghiệp tài chính. Nhiều tổ chức tài chính hàng đầu hợp tác với IBM iX, một đối tác thiết kế trải nghiệm trong IBM Consulting, để phát triển các giải pháp trải nghiệm di động và Samsung hợp tác với IBM để các giải pháp này chạy trơn tru hơn trên các thiết bị của họ.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, Samsung đã xuất xưởng 64 triệu điện thoại thông minh trên toàn cầu, tăng 5% so với quý trước, nhờ vào doanh số điện thoại gập tăng mạnh.

Nhưng con số này đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, vì Samsung, cũng như nhiều công ty thiết bị tiêu dùng khác, đang phải đối mặt với khó khăn kinh tế toàn cầu khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu cho những hàng hóa không thiết yếu.

Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 do thu nhập khả dụng của người tiêu dùng bị cắt giảm do lạm phát gia tăng.

Samsung đặt mục tiêu nâng tỷ lệ điện thoại gập lên một nửa tổng doanh số bán điện thoại thông minh vào năm 2025 và biến chúng thành một trụ cột của công ty bên cạnh dòng chủ lực Galaxy S. Samsung dự kiến các lô hàng điện thoại thông minh màn hình gập sẽ đạt 26 triệu chiếc trên toàn cầu vào năm 2023, từ mức ước tính 16 triệu chiếc trong năm 2022.