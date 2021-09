iPhone 13 khi nào về Việt Nam, giá bao nhiêu?

An Trương | 16/09/2021 08:59

(QNO) - Rạng sáng ngày 15.9 (giờ Việt Nam), Apple chính thức ra mắt thế hệ iPhone tiếp theo với tên gọi iPhone 13 cùng nhiều cải tiến.

iPhone 13 chính hãng dự kiến về Việt Nam từ cuối tháng 10. Ảnh: Apple

Dòng điện thoại iPhone 13 có 4 phiên bản tương tự như iPhone 12, bao gồm iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Bên cạnh đó, ngoại hình iPhone 13 cũng kế thừa từ người tiền nhiệm với các cạnh vuông vắn.

Apple đã cải tiến iPhone 13 với màn hình có độ sáng và độ tương phản tốt hơn, phần notch nhỏ hơn 20%. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Apple giới thiệu một dòng iPhone có dung lượng bộ nhớ với mức tối đa lên tới 1TB ở cả bốn tùy chọn.

Theo công bố của Apple, iPhone 13 mini có giá từ 699 USD, iPhone 13 có giá từ 799 USD, iPhone 13 Pro có giá từ 999 USD và iPhone 13 Pro Max có giá từ 1.099 USD.

Ngay sau khi kết thúc sự kiện của Apple, một số cửa hàng bán lẻ điện thoại trong nước cũng đã công bố giá bán của loạt iPhone 13 mới. Nhiều hệ thống bán lẻ như FPT Shop, F.Studio by FPT, CellphoneS... đã bắt đầu cho nhận đặt trước đi kèm với các chương trình khuyến mãi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, iPhone chính hãng sẽ về đến Việt Nam vào tháng 10, chậm hơn một tháng so với các thị trường khác.

Trên trang web của mình, CellphoneS công bố mức giá dự kiến cho iPhone 13 mini là 20,49 - 29,49 triệu đồng; iPhone 13 có giá 23,49 - 32,49 triệu đồng; iPhone 13 Pro có giá 29,49 - 43,99 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max có giá 32,49 - 46,99 triệu đồng (giá thay đổi tuỳ theo dung lượng bộ nhớ).

Trong khi đó, FPT Shop tiết lộ sẽ chính thức bán iPhone 13 series chính hãng trong khoảng thời gian cuối tháng 10 với giá bán dự kiến từ 21,99 triệu đồng. Di Động Việt cho biết đã sẵn sàng để đưa những chiếc iPhone 13 về Việt Nam sớm nhất, giá bán dự kiến từ 21,99 - 49,99 triệu đồng.

Không chỉ trên các kênh chính hãng, iPhone 13 xách tay cũng là sản phẩm được săn đón nhiều trên mạng. Nhiều cửa hàng nhận đặt iPhone 13 bắt đầu từ hôm nay và giao hàng sớm nhất ngày 25.9.

Một cửa hàng đã đưa ra mức giá cho hàng xách tay là iPhone 13 Pro 128Gb 35 triệu đồng, 256Gb giá 39 triệu đồng, 512gb giá 43 triệu đồng, 1TB giá 50 triệu đồng. Giá iPhone 13 Pro Max 128Gb là 38 triệu đồng, 256 Gb là 42 triệu đồng, 512Gb là 46 triệu đồng và 1TB là 53 triệu đồng.

Ngoài iPhone 13 series, Apple còn công bố iPad Gen 9 và iPad Mini 5 với thiết kế mới. iPad mini thế hệ mới có màn hình 8,3 inch, khung viền vuông vắn, viền màn hình mỏng đều ở các cạnh và loại bỏ nút Home. Giá bắt đầu từ 499 USD và dự kiến sẽ khởi điểm ở mức giá 15,99 triệu khi về Việt Nam.