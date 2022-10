iPhone 14 phân phối chính hãng mở bán tại Việt Nam

(QNO) - Vào 12 giờ khuya ngày 13/10, những chiếc iPhone 14 Series chính hãng đầu tiên đã được mở bán chính thức tại thị trường trong nước.

Hàng nghìn máy đã được giao trong đêm.

Vào 12 giờ khuya ngày 13/10, hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT đã lên kệ iPhone 14 Series chính hãng (mã VN/A) trên toàn quốc. Tất cả khách hàng đã đặt trước và nhận máy sớm trong đêm sẽ hưởng ưu đãi đến 10.000.000 đồng cùng đặc quyền 2 năm bảo hành. Theo thống kê, ngay trong đêm, hệ thống đã giao thành công 5100 máy.

Trước đó, từ ngày 7 - 13/10, FPT Shop đã triển khai chương trình đặt trước iPhone 14 Series kèm ưu đãi trị giá đến 10.000.000 đồng và 2 năm bảo hành. Tính đến trưa ngày 13/10, hệ thống nhận được hơn 92.000 đơn hàng, trong đó, iPhone 14 Pro Max chiếm hơn 93,6% tổng đơn hàng đặt trước, iPhone 14 Pro chiếm 5,5%.

Xét riêng về iPhone 14 Pro Max, mức dung lượng 128GB và 256GB chiếm tỉ lệ đặt mua áp đảo với 89,5% và phiên bản màu Tím (Deep Purple) được yêu thích nhất.

Một trong những khách hàng đầu tiên nhận máy.

“Sức hút của iPhone 14 Series mới là chuyện không phải bàn cãi khi chúng tôi đã nhận được số lượng đăng ký kỷ lục (hơn 92.000 lượt), tức gấp 3 lần so với sản phẩm tiền nhiệm. Việc khách hàng đã gần như chuyển sang chờ đợi sở hữu iPhone mới chính hãng khi thời gian mở bán ngày càng sớm hơn tại Việt Nam, giá cả cạnh tranh và đặc biệt chính sách bảo hành chính là tiền đề cho sự tăng trưởng vượt bậc về nhu cầu. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy nỗ lực rất lớn từ Apple Việt Nam khi lượng hàng về năm nay ghi nhận ban đầu đã tăng gấp 2 lần năm ngoái. Và với những thuận lợi như vậy, chúng tôi dự báo sức tiêu thụ và số bán năm nay sẽ tiếp tục tạo nên những con số kỷ lục tại FPT Shop & F.Studio by FPT nói riêng và Việt Nam nói chung", ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT chia sẻ thêm.