Israel thử nghiệm thành công ô tô bay chạy bằng điện

An Trương | 30/07/2022 17:16

(QNO) - Máy bay AIR ONE, sử dụng động cơ eVTOL (cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện), đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm ở miền bắc Israel.

Hiện các đơn đặt hàng trước cho AIR ONE ở mức ba chữ số. Ảnh: AIR

Công ty khởi nghiệp AIR có trụ sở tại Hanna, Israel bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước cho máy bay AIR ONE của mình, một chiếc eVTOL hai chỗ ngồi chạy hoàn toàn bằng điện, sau khi công bố những thiết kế thương mại và thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Theo công ty, chiếc máy bay AIR ONE có tầm bay 177km trong một lần sạc với tốc độ lên tới 250km/giờ, thời lượng bay khoảng một giờ. Các cánh máy bay có thể thu gọn để dễ dàng đậu như ô tô và mang lại khả năng cất cánh hoặc hạ cánh trên bất kỳ bề mặt phẳng nào.

Máy bay AIR ONE đã hoàn thành nhiều lần di chuyển trong suốt hơn hai tuần với nhiều thao tác bao gồm cất cánh, bay lơ lửng tại chỗ và quay trở lại mặt đất.

AIR đã phát triển phần mềm “bay theo ý định”, cho phép những người bình thường không cần có chứng chỉ phi công vẫn có thể vận hành và điều hướng phương tiện. Máy bay cũng được trang bị hệ thống giám sát hỗ trợ AI để kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn quan trọng, ngay cả đối với những người lái đã qua đào tạo.

Công ty mong muốn đưa hàng không đến với đại chúng bằng cách kết hợp phạm vi, sự đơn giản và dễ sử dụng của fly-by-wire (hệ thống máy bay được máy tính hóa) với những ưu điểm của ô tô bao gồm khả năng sử dụng, chi phí bảo trì thấp. Việc sử dụng điện để vận hành cũng là một yếu tố thân thiện với môi trường.

Rani Plaut, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của AIR, chia sẻ với The Times of Israel rằng đây là chuyến bay thực tế đầu tiên của máy bay AIR ONE sau khi được chứng nhận đủ điều kiện bay. “Cuộc thử nghiệm này là lần đầu tiên máy bay trọng lượng lớn của AIR được bay thử nghiệm, mở ra cơ hội sản xuất hàng loạt trong tương lai”, ông Plaut cho biết.

Plaut cho biết đợt bay đầu tiên này dự định thực hiện trong vài phút cho mỗi chuyến bay và nhiều thông số được đo lường như mức tiêu thụ năng lượng, hành vi điều khiển chuyến bay và khả năng phản ứng với gió.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho hành trình đi lên này gần năm năm và không thể chờ đợi đến ngày mọi người tham gia cùng chúng tôi trên chuyến đi này. Dấu mốc quan trọng này đảm bảo vị trí của AIR với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực di chuyển bằng máy bay cá nhân”, Plaut cho biết trong thông báo chính thức của công ty vào tuần trước.

Ngoài các cơ quan quản lý của Israel, AIR cũng đã làm việc với Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để đạt được chứng nhận G1, trong đó đưa ra các tiêu chuẩn an toàn và môi trường ban đầu cho các hoạt động thương mại dân dụng. Quy trình này dự kiến kéo dài từ bốn đến năm năm.

Trong thời gian chờ đợi, công ty sẽ tiếp tục ký hợp đồng với các nhà cung cấp cho chuỗi cung ứng để sản xuất hàng loạt AIR ONE ở Mỹ vào năm 2024, để kịp thời gian giao hàng. Hiện các đơn đặt hàng trước cho AIR ONE ở mức ba chữ số.

Vào tháng 3, AIR đã ký một thỏa thuận với công ty FlyOnE của Úc, một nhà phân phối máy bay điện, để giao 25 ​​chiếc AIR ONE đầu tiên cho khách hàng địa phương vào năm 2025. FlyOnE cũng sẽ đóng vai trò là đối tác bảo trì và dịch vụ tại địa phương của AIR.