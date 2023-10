Kaspersky ra mắt khóa đào tạo an ninh mạng cho người điều hành doanh nghiệp

(QNO) - Kaspersky vừa ra mắt khóa đào tạo Cybersecurity for ExecutivesOnline Training mới dành cho các doanh nghiệp và các nhà khởi nghiệp trong bối cảnh số hóa đang ngày càng bùng nổ.

Xu hướng bảo mật đang ngày càng cần được gia tăng trước các vấn đề số hóa của doanh nghiệp. AFP

Bên cạnh việc cần thiết trong quản trị rủi ro (risk management), ứng phó sự cố (crisis response), chương trình đào tạo an ninh mạng còn trao quyền cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để có thể đưa ra quyết định hiệu quả khi phát sinh những sự cố bảo mật.



Để thúc đẩy văn hóa bảo mật trong doanh nghiệp, chương trình đào tạo sẽ nâng cao nhận thức về bối cảnh đe dọa an ninh mạng và giới thiệu cách vận dụng các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực an ninh mạng, vì các vụ tấn công mạng thành công sẽ ảnh hưởng đến hệ thống CNTT của doanh nghiệp, từ việc tạo những gián đoạn nhỏ cho đến khả năng gây tổn thất lớn cho toàn bộ doanh nghiệp.

Khóa học đào tạo Cybersecurity for Executives Online Training được phát triển bởi các nhà quản lý cấp cao và các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu của Kaspersky. Những học viên tham gia khóa học sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản về an ninh mạng thông qua những video trực tuyến kèm gia sư hướng dẫn, bao gồm 6 chuyên đề chính: Giới thiệu về an ninh mạng; Những rủi ro mạng đối với doanh nghiệp; Tấn công mạng và công cụ của kẻ tấn công; Bảo vệ bản thân và doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công mạng; Quản lý hậu quả của các cuộc tấn công mạng; Tương lai của an ninh mạng.

Khóa học đào tạo quy tụ dàn diễn giả xuất sắc của Kaspersky, bao gồm Eugene Kaspersky, nhà sáng lập và CEO; Andrey Suvorov, Trưởng bộ phận kinh doanh KasperskyOS; Igor Kuznetsov, Trưởng đơn vị EEMEA tại nhóm nghiên cứu và phân tích toàn cầu của Kaspersky (GReAT); Yuliya Novikova, Giám đốc sản phẩm Digital Footprint Intelligence và Lavinia Rossi, Giám đốc kinh doanh doanh nghiệp, kinh doanh toàn cầu.

Khóa học đào tạo mang đến những bài tập thực hành và các câu hỏi tự đánh giá ở cuối mỗi chuyên đề nhằm củng cố kiến thức mới cho học viên tham dự khóa học. Khi hoàn thành khóa học, người tham dự sẽ nhận được giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo từ Kaspersky.

Chương trình bao gồm 50 bài học, mỗi bài kéo dài từ 3 đến 6 phút. Người tham dự khóa học sẽ được cấp quyền truy cập trên nền tảng đám mây hoặc trên hệ thống đào tạo trực tuyến theo tiêu chuẩn SCORM của doanh nghiệp.