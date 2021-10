MacBook Pro 14" và 16" ra mắt: Hồi sinh nhiều cổng kết nối, chip M1 Pro/Max cực mạnh, bỏ Touch Bar, giá từ 1999 USD

(QNO) - Dòng MacBook Pro năm nay chứng kiến cực kỳ nhiều thay đổi, cả về thiết kế, màn hình lẫn hiệu năng.

Tại sự kiện "Unleashed" vừa mới được tổ chức lúc rạng sáng ngày 19/10 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm MacBook Pro hoàn toàn mới, thay đổi đáng kể về thiết kế, nâng cấp hiệu năng, màn hình cũng như trang bị thêm nhiều cổng kết nối, tập trung phục vụ các nhu cầu sử dụng "Pro" của người dùng chuyên nghiệp.

Thiết kế mới, nhiều cổng kết nối hơn

Có thể nó sau một thời gian dài sử dụng kiểu thiết kế cũ thì ở phiên bản Pro 14 inch và 16 inch lần này, Apple đã mang tới một ngoại hình hoàn toàn mới cho dòng MacBook Pro năm nay. Thiết kế và màn hình có lẽ là hai yếu tố thay đổi chính về ngoại hình mà người dùng MacBook đều quan tâm.

MacBook Pro ra mắt với ngoại hình mới

Dòng MacBook Pro năm nay vẫn có tổng thể được hoàn thiện từ nhôm tái chế 100%, thân thiện với môi trường. Sử dụng thiết kế vuông vắn với cạnh viền được vát cong nhẹ. MacBook Pro mới sẽ vẫn có hai màu sắc như trước là màu bạc và màu xám.

Do có thiết kế mới, năm nay kích thước và trọng lượng của hai phiên bản 14 inch và 16 inch đều tăng lên một chút so với các bản tiền nhiệm. Cụ thể, MacBook Pro 14 inch có độ dày 1.55 cm, trọng lượng 1.6 kg, còn bản 16 inch sẽ dày 1.68 cm và trọng lượng 2.1 kg cho bản M1 Pro, 2.2 kg cho bản M1 Max, dày và nặng hơn đáng kể so với các phiên bản Pro trước đây.

Độ dày và trọng lượng. của MacBook Pro mới

Nhờ ngoại hình được thay đổi, Apple đã có thể "hồi sinh" lại một loạt cổng kết nối cho dòng Pro năm nay. Cụ thể, dòng Pro mới trang bị 2 cổng USB-C Thunderbolt 4, jack cắm tai nghe 3.5mm và cổng sạc MagSafe 3 ở cạnh trái, cạnh phải sẽ là nơi đặt cổng HDMI, khe thẻ nhớ SD và một cổng USB-C Thunderbolt 4. Giờ đây người dùng sẽ không cần phải mua thêm các loại dongle hay adapter chuyển đổi nữa.

MacBook Pro mới hồi sinh hàng loạt cổng kết nối

Ngoài ra, MacBook Pro mới cũng sẽ được trang bị tới 2 quạt tản nhiệt. Theo Apple, với các tác vụ cơ bản hàng ngày thì hầu hết thời gian sử dụng, quạt sẽ không chạy, điều này là do hiệu quả mà dòng chip Apple Silicon mang lại.

MacBook Pro được thiết kế với 2 quạt tản nhiệt

Màn hình "tai thỏ" đầu tiên trên laptop

Màn hình tiếp tục là một nâng cấp lớn trên dòng MacBook Pro năm nay. Bên cạnh kích thước được nâng cấp lên thành 14.2 và 16.2 inch cùng độ phân giải 3024 x 1964 trên bản 14 inch và 3456 x 2234 trên bản 16 inch, MacBook Pro mới còn mang tới thiết kế "tai thỏ". Đây không phải là một thiết kế được người dùng ưa chuộng, đặc biệt là trên một thiết bị laptop. Chưa rõ vì sao Apple lại phải khoét một phần lớn của màn hình chỉ để đặt webcam 1080p trong khi không tích hợp thêm Face ID.

MacBook Pro mới có màn hình viền mỏng hơn

Tất nhiên, hệ thống webcam “tai thỏ” cũng xuất hiện, mặc dù không có Face ID

Bên cạnh đó, Apple cũng mang công nghệ màn hình ProMotion 120Hz cùng tấm nền miniLED lên dòng MacBook Pro năm nay và gọi đó là màn hình "Liquid Retina Pro XDR". Màn hình mới có độ sáng cao đạt 1600 nits và có độ tương phản 1,000,000:1, hỗ trợ hiển thị hơn 1 tỷ màu sắc khác nhau đồng thời trang bị TrueTone.

Màn hình MacBook Pro mới trang bị công nghệ ProMotion 120Hz tương tự như trên iPad Pro M1

Hiệu năng cực khủng với chip M1 Pro và M1 Max

Tại sự kiện, Apple đã giới thiệu hai phiên bản nâng cấp của con chip Apple M1 có tên "M1 Pro" và "M1 Max". Cả hai vi xử lý mới đều trang bị tới 10 nhân GPU, bao gồm 8 nhân hiệu suất là 2 nhân tiết kiệm năng lượng, GPU tuỳ chọn 14 hoặc 16 nhân, trong đó bản M1 Max có 24 hoặc 32 nhân GPU. MacBook Pro mới có dung lượng RAM khởi điểm từ 16GB, có thể tuỳ chọn nâng cấp lên 32GB (đối với M1 Pro) và 64GB (đối với M1 Max).

Chip M1 Pro và M1 Max đều trang bị 10 nhân CPU

Theo Apple, vi xử lý M1 Pro mới cho hiệu suất xử lý CPU cải thiện tới 70% so với chip M1 trước đây, GPU nhanh hơn 2 lần. M1 Pro cũng cho khả năng truyền tải dữ liệu lên tới 200GB/s, gấp 3 lần so với M1. Còn với M1 Max, đây là con chip di động mạnh mẽ nhất từng được Apple thiết kế cho dòng máy Mac, hiệu năng GPU với 32 nhân mang tới sức mạnh mạnh hơn 4 lần so với chip M1, tốc độ truyền tải dữ liệu 400GB/s, nhanh hơn 2 lần so với M1 Pro và 6 lần so với M1.

So sánh hiệu năng CPU giữa M1 Max, M1 Pro và Intel Core i7

Còn đây là hiệu năng GPU

Với sức mạnh của con chip M1 Pro và M1 Max mới, MacBook Pro giờ đây đã có thể xuất hình ảnh ra được 2 màn hình rời (M1 Pro) và 3 màn hình rời (M1 Max) kèm một màn hình TV 4K.

Giới hạn xuất màn hình ngoài đã được loại bỏ trên dòng MacBook Pro mới

MacBook Pro 14 inch và 16 inch đều có thể tuỳ chọn sử dụng vi xử lý M1 Pro hoặc M1 Max, bộ nhớ lưu trữ tuỳ chọn tới 8TB.

Loại bỏ Touch Bar, mang bàn phím Magic Keyboard lên MacBook

MacBook Pro năm nay chứng kiến sự biến mất của màn hình Touch Bar OLED. Có vẻ như Apple đã nhận ra sự vô dụng của màn hình này và quyết định loại bỏ nó, hồi sinh hàng phím chức năng.

Loại bỏ Touch Bar và mang hàng phím chức năng trở lại

Do sử dụng bàn phím Magic Keyboard nên trải nghiệm gõ của bàn phím trên dòng MacBook Pro mới không khác gì khi sử dụng bàn phím Magic Keyboard. TouchPad cảm ứng lực được giữ nguyên với kích thước lớn.

MacBook Pro mới sử dụng bàn phím Magic Keyboard với đèn nền

Thời lượng pin

MacBook Pro 14 inch trang bị viên pin 70Wh và 16 inch là 100Wh. Theo Apple, bản 14 inch sẽ cho thời lượng chơi video 17 giờ liên tục và bản 16 inch là 21 giờ liên tục. Cả hai sẽ đi kèm với dây sạc USB-C sang MagSafe 3 (2 mét) và củ sạc 67W (14 inch - M1 Pro 8 nhân CPU) hoặc 96W (M1 Pro 10 nhân CPU / M1 Max) hoặc 140W (16 inch).

Trong hộp của MacBook Pro mới không còn dây cáp USB-C sang USB-C

Giá bán

MacBook Pro 14 inch và 16 inch hiện đã có thể đặt trước trên website của Apple với giá khởi điểm lần lượt là 1999 USD và 2499 USD.