Netflix sắp thử nghiệm phát trực tiếp

(QNO) - Netflix cân nhắc mở rộng sang mảng phát trực tiếp (livestream), theo Deadline đưa tin.

Netflix lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm số lượng người đăng ký sau hơn một thập kỷ. Ảnh: Speed Magazine

Công ty này đã xác nhận với The Verge rằng họ đang nghiên cứu tùy chọn livestream cho các chương trình đặc biệt và nội dung trực tiếp khác.

Việc hỗ trợ livestream có thể mở ra khả năng Netflix phát sóng các cuộc hội ngộ trực tiếp, giống như chương trình thực tế bất động sản Sell Sunset được tổ chức gần đây, cũng như cho phép bỏ phiếu trực tiếp cho các chương trình truyền hình thực tế.

Trong năm 2022, Netflix đã tổ chức lễ hội hài kịch trực tiếp, đây cũng là sự kiện trực tiếp đầu tiên của nền tảng video này, được gọi là “Netflix Is a Joke”. Sự kiện được tổ chức trong vòng 11 ngày tại Los Angeles (Mỹ), quy tụ hơn 130 diễn viên hài nổi tiếng như Ali Wong, Bill Burr, Jerry Seinfeld, John Mulaney…

Netflix đã chuẩn bị để bắt đầu phát sóng một số chương trình được ghi hình tại sự kiện này vào tháng 5, tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, nếu Netflix cho phép lễ hội này diễn ra thường niên, tùy chọn livestream sẽ cung cấp cho người dùng tại nhà xem các chương trình thuộc phạm vi lễ hội trong lúc sự kiện đang diễn ra.

Tuy nhiên, giới truyền thông vẫn chưa biết nhiều về tính năng sắp ra mắt và Netflix cũng không đưa ra bình luận về những đồn đoán này.

Disney Plus - một trong những đối thủ lớn nhất của Netflix đã tham gia vào mảng livestream từ trước đó. Vào tháng 2.2022, Disney Plus đã phát sóng một chương trình trực tiếp về lễ trao giải Oscar - chương trình đầu tiên dành cho dịch vụ này. Cuộc thi khiêu vũ dành cho người nổi tiếng - Dancing With the Stars cũng sẽ ra mắt dưới dạng trực tiếp trên nền tảng này vào cuối năm nay.

Trong báo cáo doanh thu gần đây nhất của Netflix, nền tảng này lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm số lượng người đăng ký sau hơn một thập kỷ, trong khi Disney Plus có thêm 7,9 triệu người dùng mới trong quý đầu tiên của năm 2022.

Nhằm ngăn chặn sự sụt giảm doanh thu và lượng người đăng ký, Netflix dự kiến thử nghiệm việc chia sẻ mật khẩu, cũng như thêm tùy chọn phát trực tuyến có quảng cáo để mang lại mức giá rẻ hơn cho người dùng.