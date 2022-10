Nhật Bản phát triển “máy tắm rửa” thông minh kết hợp AI

AN TRƯƠNG | 28/10/2022 20:13

(QNO) - Các nhà khoa học ở Nhật Bản đang phát triển một thiết bị giúp làm sạch cơ thể kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI).

Mục đích của Project Usoyaro là để “rửa sạch tâm trí” cũng như cơ thể bằng cách tạo ra trải nghiệm thoải mái nhất có thể cho người sử dụng. Ảnh: Science

Sản phẩm được đặt tên là “Project Usoyaro”, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2024 và sau đó ra mắt tại Hội chợ triển lãm Osaka vào năm 2025.

Bể siêu âm này sẽ thổi bay bụi bẩn trên người dùng bằng nước tốc độ cao chứa các bọt khí cực mịn giúp loại bỏ bụi bẩn từ lỗ chân lông. Thiết bị do Science - một công ty công nghệ chuyên sản xuất vòi hoa sen và bồn tắm sử dụng công nghệ bong bóng có trụ sở tại Osaka phát triển.

Theo công ty, mục đích của Project Usoyaro là để “rửa sạch tâm trí” cũng như cơ thể bằng cách tạo ra trải nghiệm thoải mái nhất có thể cho người sử dụng.

Người dùng ngồi trên ghế, được thổi các tia nước và các hạt nhỏ để loại bỏ bụi bẩn từ lỗ chân lông trên da. Một cảm biến gắn vào ghế cũng được kết nối với máy đo điện tim, nhịp tim.

Các nhà nghiên cứu hiện sử dụng công cụ này để theo dõi trạng thái hệ thống thần kinh giao cảm của người dùng và xem họ cảm thấy thoải mái như thế nào khi hiển thị video trên màn hình và các bài nhạc đang phát. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để đào tạo một trí thông minh nhân tạo có thể tự động chọn nội dung thư giãn nhất cho người tắm.

Project Usoyaro được lấy cảm hứng từ bồn tắm siêu âm hình quả trứng Ultrasonic Bath của Sanyo Electric, được trưng bày tại Hội chợ triển lãm Osaka năm 1970. Ông Yasuaki Aoyama - Chủ tịch của Science, người đã tham dự triển lãm khi mới 10 tuổi đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi phát minh này.

Bồn tắm Sanyo tự động được đổ đầy nước nóng khi người dùng ngồi xuống, sau đó 300 quả bóng massage xoa bóp cơ thể trong khi sóng siêu thanh đánh bật bụi bẩn. Sau đó, bồn tắm làm khô người với toàn bộ chu trình chỉ mất 15 phút.

Tuy nhiên, sản phẩm này không phát triển như một sản phẩm thương mại vì nhu cầu đầu tư vào bồn tắm tại nhà không phổ biến vào thời điểm đó. Sanyo đã tiếp tục áp dụng công nghệ này vào máy giặt của mình, đây là những chiếc máy giặt đầu tiên thuộc loại này tại thị trường nội địa Nhật Bản.

Theo The Asahi Shimbun, ông Aoyama cũng có một lý do cá nhân khác đối với công nghệ tắm kiểu mới. Một trong những cô con gái của ông bị viêm da do clo trong nước máy, nghĩa là cô bé không thể tắm rửa bình thường như những người khác.

Khoảng 20 năm trước, ông đã nhờ một người bạn phát triển một chiếc vòi hoa sen có thể chứa hóa chất phá hủy clo khi nước đi qua. Điều này đã giúp ích rất nhiều cho con gái của Aoyama, và ông muốn tạo ra một hệ thống tắm có thể giúp những người gặp phải tình trạng tương tự.

Thông qua một chương trình truyền hình, ông biết được rằng các bong bóng mịn do sóng siêu âm tạo ra được dùng để làm sạch các linh kiện điện tử. Sau một vài năm phát triển, ông Aoyama đã đưa ra một công nghệ tạo ra bong bóng có đường kính chỉ 3 micromet, loại bỏ bụi bẩn và clo bám trên da.

Ông quyết định thành lập Science vào năm 2007, chuyên bán các loại vòi sen “Mirable” được sử dụng trong gia đình và bệnh viện trên toàn thế giới.