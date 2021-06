Ống hút đặc biệt sẽ giúp chống lại những cơn nấc cụt khó chịu

An Trương | 27/06/2021 15:41

(QNO) - Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một phương pháp chữa trị chứng nấc cụt vô cùng đơn giản.

Chiếc ống hút đặc biệt này có giá 14 USD. Ảnh: Amazon

Những cơn nấc cụt là biểu hiện của sự co thắt cơ hoành, cơ nằm giữa lồng ngực và khoang bụng. Sự co thắt này được kích hoạt bởi kích thích đột ngột của dây thần kinh hoành, chẳng hạn như khi nuốt thức ăn quá nhanh. Một số cách chữa nấc cụt thường được áp dụng như là uống nước lạnh, nín thở, nghĩ đến điều gì đó gây sợ hãi hoặc vui nhộn. Nhưng không phải lúc nào những mẹo này cũng hữu ích, theo Germany in 24.

“HiccAway” - ống hút hình chữ L với một van áp suất có thể điều chỉnh được có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức đối với cơn nấc cụt. Nhấm nháp nước từ một đầu của ống hút sau đó điều chỉnh van áp suất ở đầu còn lại sẽ giúp chữa được chứng nấc cụt cho hầu hết mọi người.

Đây là kết quả từ nghiên cứu được dẫn đầu bởi PGS.TS. Ali Seifi, công tác tại Trung tâm Khoa học Y tế, Đại học Texas. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Y khoa Jama Network Open cho thấy thiết bị giúp chấm dứt cơn nấc cụt đối với gần 92% trường hợp. Hơn 90% người tham gia cho biết họ cảm thấy tiện lợi hơn so với các phương pháp điều trị khác tại nhà, trong khi 183 trong số 203 người tham gia cho biết nó cho kết quả tốt hơn.

Theo lý giải từ các nhà khoa học, việc hút chất lỏng sẽ “đánh lạc hướng” dây thần kinh hoành đến những suy nghĩ khác. Ngược lại, hành động nuốt được cho là khiến dây thần kinh phế vị trở nên “bận rộn”. Về nguyên tắc, toàn bộ quá trình là một phiên bản phức tạp hơn của mẹo chữa nấc cụt bằng cách uống nước trước đây.

“Nó hoạt động ngay lập tức và hiệu ứng duy trì trong vài giờ”, TS. Seifi hào hứng nói với Guardian. Ông đã đăng ký bằng sáng chế với thiết bị này.

Chiếc ống hút đặc biệt này có giá 14 USD và đang được bày bán trên Amazon. Bất kỳ ai cũng có thể mang theo nó và sử dụng khi gặp phải triệu chứng nấc cụt. Nó cũng sẽ làm giảm việc sử dụng ống hút dùng một lần, thúc đẩy tính bền vững bằng cách tái sử dụng vật liệu.

TS. Rhys Thomas, nhà tư vấn thần kinh học và nhà khoa học thần kinh tại Đại học Newcastle (Anh) cho rằng thiết bị này có khả năng mang lại hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch Covid vì nó không yêu cầu sự hỗ trợ từ người khác. Tuy nhiên, TS. Rhys cũng cho rằng đây là một giải pháp cho không quá cần thiết vì không có nhiều người có nhu cầu cho vấn đề này và còn nhiều cách khác ít tốn kém hơn.