Ra mắt mạng xã hội âm thanh đầu tiên của Việt Nam

(QNO) - Không chỉ hướng người sử dụng chia sẻ suy nghĩ, bình luận bằng giọng nói, mạng xã hội TATU còn là nơi để những nhà sáng tạo nội dung và kiếm tiền từ nội dung mà chính họ tạo ra.

Là một trong những sự kiện thuộc Tháng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, mới đây, mạng xã hội âm thanh TATU (https://tatu.vn/) đã chính thức được ra mắt. Không chỉ là mạng xã hội âm thanh đầu tiên của Việt Nam, đây cũng được xem là giải pháp chuyển đổi số ngành phát thanh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng (ngoài cùng bên phải) tham dự lễ ra mắt của TATU.

Với mong muốn có thể thay đổi hành vi sử dụng smartphone từ việc nhìn sang nghe, mạng xã hội TATU được ra đời như một giải pháp cho lối sống hiện đại. TATU giúp người sử dụng được trải nghiệm đa dịch vụ (nghe - nói - tương tác bình luận - chia sẻ cảm xúc bằng âm thanh) trên một nền tảng.

Mạng xã hội TATU có một số tính năng nổi bật như: bình luận bằng Text to Text, Voice to Text, Voice to Voice (bình luận bằng giọng nói). Bên cạnh đó còn có tính năng kiếm tiền bằng các nội dung âm thanh; tổ chức các phòng livestream bằng âm thanh (livetalk);... Ứng dụng này hướng tới trở thành một nền tảng mạng xã hội sử dụng âm thanh để giải trí, chia sẻ và kiếm thêm thu nhập.

Sự ra mắt của Mạng xã hội âm thanh TATU hứa hẹn sẽ tạo ra một mạng xã hội mới, hướng người sử dụng chia sẻ suy nghĩ, bình luận bằng giọng nói, tương tác/chia sẻ đậm tính cá nhân. Đây sẽ là một sân chơi mới cho người dùng, nơi mà ở đó bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung và kiếm tiền từ nội dung mà chính họ tạo ra.

Được biết, mới đây, Bộ TT&TT đã tổ chức phát động chương trình tháng 10 - Tháng tiêu dùng số, hướng tới mục tiêu để người dân được thụ hưởng những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Cơ quan nhà nước cùng cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với người dân trong tiến trình chuyển đổi số bằng các chính sách sử dụng sản phẩm dịch vụ số ưu đãi lên tới 50 % giá sản phẩm dịch vụ với khách hàng.