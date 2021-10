Ra mắt ứng dụng Visafe giúp người dân an toàn hơn trên không gian mạng

(QNO) - Để nâng cao niềm tin số cho người dân Việt Nam, NCSC phối hợp cùng VTC phát triển và cho ra mắt ứng dụng Visafe. Hướng đến người dùng ở mọi độ tuổi với tính năng “một chạm”, Visafe sẽ giúp người dân an toàn hơn trên không gian mạng.

Tạo lập, củng cố niềm tin số cho xã hội khi tham gia môi trường mạng

Ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động cho người dân Visafe vừa được Bộ TT&TT chính thức khai trương tại phiên báo cáo chính của Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng – Vietnam Security Summit 2021 chủ đề “Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải” diễn ra sáng nay, 27/10.

Nhận định an toàn thông tin hiện nay là câu chuyện của mọi người, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng, việc khai trương, cung cấp ứng dụng Visafe chính là sự mở đầu cho chiến dịch phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân sẽ được Bộ TT&TT triển khai trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu khai mạc Vietnam Security Summit 2021.

“An toàn thông tin mạng cho các tổ chức, cá nhân, cho người dân trên không gian mạng là mục tiêu quan trọng nhất mà chúng ta hướng tới và tập trung”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Trên thực tế, làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Song hành cùng quá trình chuyển đổi số, thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã phối hợp cùng Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) xây dựng, vận hành và triển khai Visafe - ứng dụng miễn phí về đảm bảo an toàn không gian mạng trên đa nền tảng cho người dân.

Hơn thế, bối cảnh đại dịch Covid-19 đã khiến các hoạt động từ làm việc, học tập, giải trí, liên lạc đến giao thương đều diễn ra trực tuyến. Môi trường mạng là phương tiện đắc lực cho người dùng trong cuộc sống nhưng bên cạnh đó là những rủi ro mà cả Chính phủ số, nền kinh tế số đến xã hội số phải đối mặt. Bởi vậy, ứng dụng Visafe ra đời nhằm giúp người dân Việt Nam có một lá chắn vững chãi để tự bảo vệ mình trước phần lớn các cuộc tấn công mạng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động cho người dân Visafe.

Giám đốc NCSC Trần Quang Hưng chia sẻ: “An toàn, an ninh mạng là một trong những trụ cột chính của quá trình chuyển đổi số quốc gia, do đó, nhiệm vụ quan trọng của những người làm an toàn, an ninh mạng hiện nay là tạo lập, củng cố niềm tin số cho xã hội khi tham gia môi trường mạng. Trước sứ mệnh đó, chúng tôi mong muốn cùng với các doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhiều giải pháp Make in Vietnam để bảo vệ chính người dùng Internet tại Việt Nam và vươn ra thế giới”.

Ứng dụng miễn phí giúp mọi người dân an toàn hơn trên mạng

Cũng theo đại diện NCSC, để mang lại niềm tin số cho người dân Việt Nam, ứng dụng Visafe (https://visafe.vn/) đã đơn giản hóa việc bảo vệ người dùng Internet và hướng đến mọi độ tuổi với tính năng “một chạm”. Visafe sẽ giúp người dân bảo vệ mình trước các nguy cơ tấn công mạng nghiêm trọng như tấn công ăn cắp dữ liệu bằng ransomware, khai thác thông tin bằng phần mềm và tấn công vào phần mềm trong chuỗi cung ứng,…

Đơn cử như, sau khi tải và cài ứng dụng Visafe, giả sử khi truy cập vào trang web daylatrangluadao.click, người dùng sẽ được gửi thông báo truy cập trang web độc hại.

Ứng dụng Visafe cũng chặn các trang web có chứa mã độc, botnet, những trang web thu thập, theo dõi dữ liệu hành vi lướt web của người dùng và tự động chặn đường dẫn (link), trang web được đánh giá không an toàn. Với chức năng này, Visafe giúp người dùng hạn chế tối đa việc bị đánh cắp thông tin và dữ liệu cá nhân.

Đại diện Trung tâm NCSC và Công ty VTC ký kết hợp tác triển khai ứng dụng Visafe.

Bên cạnh đó, với Visafe, Trung tâm NCSC còn hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho người dân tính năng chặn các quảng cáo vi phạm an toàn thông tin như chứa nội dung khiêu dâm, cờ bạc, vay tín dụng đen... Ứng dụng giúp người dùng loại bỏ những kết quả tìm kiếm chứa các nội dung không phù hợp trên trình duyệt.

Ngoài ra, nhằm mục đích sử dụng mở rộng cho gia đình, tổ chức và doanh nghiệp, VTC đã đồng hành cùng NCSC để phát triển các tính năng nâng cao như cho phép tùy chỉnh, quản lý và thống kê thời gian sử dụng Internet; tối ưu các công cụ hỗ trợ quản lý nâng cao và chăm sóc khách hàng bởi đội ngũ chuyên nghiệp.