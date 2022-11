(QNO) - Khi 5G ra mắt, nó được ca ngợi là công nghệ tiên tiến sẽ cách mạng hóa kết nối di động. Nhưng sự quan tâm của người dùng với công nghệ này đang giảm dần.

Sự quan tâm của người dùng đối với mạng 5G đang giảm dần (Ảnh: Gizchina)

Khi 5G được giới thiệu, nó được ca ngợi là công nghệ tiên tiến sẽ cách mạng hóa kết nối di động. Tốc độ Gigabit mỗi giây và độ trễ thấp đã được các nhà mạng hứa hẹn rất nhiều với người dùng. Doanh số bán điện thoại thông minh 5G là minh chứng cho thấy người dùng rất quan tâm đến công nghệ này.

Tuy nhiên, kỳ vọng lại khác xa so với thực tế. Tốc độ của mạng 5G không chênh lệch quá nhiều so với mạng 4G do độ phủ sóng của 5G vẫn còn hạn chế. Không có ứng dụng dành cho thiết bị di động nào sử dụng tốc độ gigabit, ngay cả khi bạn có thể tải xuống chúng.

Tờ Financial Times tuyên bố rằng nhu cầu sử dụng 5G của người dùng đang chững lại.

"Ngay cả ở các thị trường Đông Nam Á, nơi đã triển khai 5G nhanh hơn nhiều so với hầu hết các nước châu Âu và Bắc Mỹ, nhu cầu của người tiêu dùng đối với điện thoại thông minh 5G đang bắt đầu giảm dần. Trong quý 2 năm nay, số lượng thiết bị 5G xuất xưởng đã giảm 7% xuống còn 24,5 triệu, theo một báo cáo gần đây của Canalys, một công ty phân tích thị trường công nghệ".

Người dùng đang mất dần sự quan tâm với 5G (Ảnh: Gizchina)

Chiew Le Xuan, nhà phân tích của Canalys cho biết: “Sự cường điệu về 5G đã giảm dần và nhu cầu đã chuyển sang các khía cạnh thiết thực hơn của điện thoại thông minh như thời lượng pin, bộ nhớ, tốc độ bộ xử lý và chất lượng camera”. “Mọi người đang cảm thấy khó khăn và những ứng dụng thực tế của 5G vẫn chưa được nhìn thấy”. Ông lập luận rằng, trong phần lớn các trường hợp, tốc độ 4G là đủ để sử dụng hàng ngày.

Các công ty điện thoại thông minh đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào cơ sở hạ tầng và phổ tần 5G, và nhiều công ty hiện không chắc liệu khoản đầu tư của họ có sinh lời hay không. Các nhà mạng đang cố gắng thu hồi một phần khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng của họ bằng cách thuyết phục khách hàng nâng cấp lên mức giá cao hơn để cung cấp nhiều băng thông hơn. Tuy nhiên, giải pháp này có thể sẽ không phát huy hiệu quả khi mà khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên khắp thế giới.

Mặc dù vậy, thị trường 5G dành cho người tiêu dùng sẽ mở rộng khắp châu Á trong những năm tới. Một số yếu tố gây ra sự suy giảm nhu cầu chỉ là tạm thời. Chẳng hạn như niềm tin của người tiêu dùng thấp hơn trong bối cảnh lạm phát.

Thực tế là rất ít nhà khai thác đã triển khai phiên bản 5G tiên tiến nhất, được gọi là “5G độc lập”. Hơn 200 nhà khai thác đã tung ra các dịch vụ thế hệ thứ năm trên toàn cầu. Nhưng chỉ có khoảng 30 trong số họ làm được như vậy với 5G độc lập, theo nghiên cứu của Omdia.

Các công ty viễn thông đang chờ đợi lợi nhuận



Các nhà khai thác cho rằng lợi ích chính của 5G là những cải tiến mà nó có thể mang lại cho các doanh nghiệp. Không phải những công dụng mới tuyệt vời mà nó sẽ mang lại cho người tiêu dùng. Digital twins là một trong những ứng dụng thường được nhắc đến. Về cơ bản, đó là một môi trường đám mây mô phỏng thế giới thực.

Các công ty viễn thông đang chờ đợi lợi nhuận đến từ mạng 5G (Ảnh: Gizchina)

Các doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định đúng đắn về cách tối ưu hóa không gian làm việc và phương thức làm việc của họ bằng cách lấy khối lượng dữ liệu khổng lồ từ thế giới thực và phân tích nó một cách nhanh chóng. Digital twins đã tồn tại từ lâu, nhưng sự ra đời của 5G đang cho phép công nghệ này phát triển nhanh chóng. Và việc sử dụng nó trong các ngành công nghiệp như sản xuất, cảng và khai thác mỏ đang trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, phần lớn các dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

"Các công ty viễn thông được cho là sẽ bị đá bay ra khỏi hoạt động kinh doanh 5G. Theo nghiên cứu của Omdia, một số quốc gia bao gồm Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, đã bắt đầu cung cấp một số phổ tần 5G cho các công ty mua trực tiếp từ chính phủ và không còn bán độc quyền cho các tập đoàn viễn thông nữa. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là các công ty có thể chỉ cần ký hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị để xây dựng mạng riêng của họ. Cuộc chiến đang diễn ra giữa các tập đoàn viễn thông, những tập đoàn đã đổ rất nhiều tiền vào 5G, để chứng minh rằng trong khoảng thời gian này, họ là những người sẽ thu được nhiều lợi nhuận nhất từ thế hệ công nghệ viễn thông mới nhất".