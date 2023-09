Tập đoàn công nghệ Mỹ hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy 5G và 6G

(QNO) - Một số tập đoàn công nghệ của Mỹ đã hợp tác với những tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam như Viettel, VNPT để thúc đẩy phát triển công nghệ 5G và 6G.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tiếp ông Alex Rogers, Chủ tịch về công nghệ và phát triển toàn cầu của Tập đoàn Qualcomm tại Washington D.C.

Ngày 12/5/2022, trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Mỹ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp ông Alex Rogers, Chủ tịch về công nghệ và phát triển toàn cầu của Tập đoàn Qualcomm ở Washington D.C.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Qualcomm đã có hợp tác bước đầu hiệu quả với các công ty công nghệ của Việt Nam. Theo Bộ trưởng, hợp tác giữa Qualcomm với các công ty công nghệ Việt Nam cần thúc đẩy ở mức cao hơn. Ví dụ như Qualcomm và Viettel ký thỏa thuận về công nghệ phát triển các sản phẩm 5G là bước tiến tốt. VNPT cũng có một số hợp tác bước đầu tốt với Qualcomm. Qualcomm đã tham gia với vai trò là tổ tư vấn Ban chỉ đạo phát triển 6G của Bộ TT&TT.

“Chúng tôi đang thành lập các phòng lab để kiểm tra các thiết bị 5G của cả Việt Nam và nước khác sản xuất. Vì vậy, tôi mong Qualcomm hỗ trợ Bộ TT&TT trong xây dựng các tiêu chuẩn, các bài test, không chỉ 5G mà cả 6G”, Bộ trưởng Bộ TT&TT nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, công nghệ 5G, sau này 6G sẽ trở thành nền tảng của nền kinh tế số. Cho nên phần an ninh mạng, thiết bị 5G, 6G rất quan trọng để đạt được niềm tin số trong bước đi này.

Tại buổi làm việc, ông Alex Rogers đánh giá cao Việt Nam đã đẩy nhanh tốc độ và có tầm nhìn trong việc phát triển công nghệ 6G. Qualcomm đang hợp tác với các doanh nghiệp như Viettel, VNPT, MobiFone, BKAV, Vinfast trong các lĩnh vực như thiết kế, phát triển và sản xuất thiết bị hạ tầng mạng lưới 5G, hỗ trợ thử nghiệm công nghệ 5G, hỗ trợ thiết kế sản xuất các thiết bị AI camera, giải pháp kết nối cho xe điện và các hệ thống trạm sạc điện thông minh.

Viettel bắt tay Qualcomm sản xuất thiết bị 5G

Ngày 28/2/2023, tại Hội nghị di động thế giới (MWC 2023), Viettel cùng Qualcomm công bố nghiên cứu, sản xuất thành công khối vô tuyến trạm thu phát sóng 5G (32 phát, 32 thu) đầu tiên trên thế giới sử dụng chipset ASIC theo tiêu chuẩn Open Ran của Qualcomm.

Theo đó, Viettel High Tech là đối tác đầu tiên của Qualcomm trên toàn cầu hoàn thành chế tạo khối thu phát vô tuyến trạm 5G sử dụng chipset QRU100 5G RAN của Qualcomm chỉ sau 7 tháng hợp tác. Hai bên đang tích hợp khối thu phát vô tuyến với khối xử lý băng gốc sử dụng chipset X100 5G RAN Qualcomm. Đội ngũ kỹ sư của Viettel High Tech đã tham gia vào quá trình nghiên cứu, đưa ra những phương án tối ưu và hoàn thành sản xuất bo mạch hoàn chỉnh cho trạm thu phát 5G trong thời gian chỉ bằng 1/3 so với quy trình phát triển thông thường. Đây là kết quả vượt xa kỳ vọng của Qualcomm, tập đoàn sản xuất chip viễn thông hàng đầu thế giới.

Ông Durga Malladi, Phó Chủ tịch cao cấp, kiêm Tổng giám đốc 5G tại Qualcomm tham quan gian hàng của Viettel tại MWC 2023.

Khối vô tuyến trạm thu phát sóng 5G của Viettel cũng là sản phẩm đầu tiên trên thế giới sử dụng dòng chip này. Đây là bước đột phá, mở ra cơ hội thay đổi ngành công nghiệp sản xuất thiết bị hạ tầng mạng viễn thông do có khả năng giảm giá thành, xóa bỏ sự lệ thuộc vào chipset độc quyền của các nhà sản xuất thiết bị khác.

Tiếp theo thành công này, Viettel sẽ hoàn thiện thiết bị 5G (64 phát, 64 thu) để phục vụ các nhà mạng phát sóng vào những khu vực có nhiều nhà cao tầng cần phủ cao và sâu.

Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng giám đốc Viettel High Tech cho biết, kết quả hợp tác với Qualcomm sẽ thúc đẩy tiến trình thương mại hóa sản phẩm 5G của Viettel trên diện rộng.

Nói về sự kiện này, ông Durga Malladi, Phó Chủ tịch cao cấp, kiêm Tổng giám đốc 5G tại Qualcomm cho hay: "Hợp tác giữa 2 bên trong việc phát triển các giải pháp theo chuẩn Open RAN sẽ giúp các nhà mạng trên thế giới triển khai mạng 5G dễ dàng hơn”.

Viettel và Qualcomm công bố nghiên cứu, sản xuất thành công khối vô tuyến trạm thu phát sóng 5G đầu tiên trên thế giới sử dụng chipset ASIC.

VNPT bắt tay với tập đoàn Mỹ để thúc đẩy ứng dụng 5G

Ngày 11/5/2022, VNPT và Casa Systems đã ký kết bản ghi nhớ cùng nhau khám phá, khai thác và ứng dụng những kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực 5G tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Tập đoàn VNPT đang tập trung triển khai chiến lược phát triển mạng 5G và phát triển danh mục các dịch vụ số, khẳng định vai trò hàng đầu trong việc phát triển hạ tầng số, cung cấp dịch vụ số.

Với biên bản ghi nhớ được ký kết, hai bên mong muốn sẽ hợp tác, nghiên cứu phát triển, tích hợp, đóng gói các giải pháp của VNPT với giải pháp công nghệ của Casa như lõi 5G và RAN, Security GW... để cung cấp ra thị trường các giải pháp số, đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và chính phủ.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết: “Việc hợp tác cùng Casa Systems là một bước tiếp trong lộ trình phát triển hạ tầng số, trọng tâm là phát triển mạng 5G, giúp VNPT nhanh chóng phát triển các dịch vụ số, học hỏi các công nghệ mới, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực của VNPT, cũng như tận dụng được nguồn lực về chuyên gia, kinh nghiệm của đối tác để hợp tác nghiên cứu và xây dựng các giải pháp, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam".

Ngày 11/5/2022, tại Hoa Kỳ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, VNPT và Casa Systems đã ký kết và trao đổi biên bản ghi nhớ giữa hai bên.

Cùng thời điểm này, VNPT và Công ty Cisco đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thiết kế và đưa ra thị trường gói giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Để hình thành và cung cấp hạ tầng số tại Việt Nam, hai bên sẽ cùng nhau thiết kế và triển khai tối ưu hoá hạ tầng mạng lưới trục chính của VNPT theo hướng ảo hóa, song song với việc phát triển, tạo ra các gói sản phẩm, giải pháp kết nối mới, an toàn, linh hoạt cho các doanh nghiệp bằng cách ứng dụng các công nghệ tiên tiến như SDN, SD WAN. Bên cạnh đó, VNPT cùng Cisco cũng sẽ phối hợp trong việc nghiên cứu phát triển mạng lõi 5G để quản lý và triển khai các ứng dụng kết nối 5G tốc độ cao, độ trễ thấp, an toàn an ninh…. giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam có đủ điều kiện kết nối, đạt được mục tiêu chuyển đổi số.

Ông Sanjay Kaul, Chủ tịch phụ trách Hoạt động kinh doanh giải pháp dành cho nhà cung cấp dịch vụ của Cisco Systems, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết: “Chúng tôi sẽ kết hợp những năng lực tốt nhất của hai bên để cung cấp hạ tầng mạng thế hệ mới dựa trên nền tảng công nghệ mạng quang được điều khiển bằng phần mềm, qua đó đảm bảo độ linh hoạt của dịch vụ và đem đến các dịch vụ số chất lượng cao cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn trong kỷ nguyên 5G”.

Trong quá trình các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới thì việc hợp tác với các tập đoàn công nghệ của Mỹ đóng vai trò quan trọng để phát huy thế mạnh của các bên. Ngoài ra, cũng có một số tập đoàn công nghệ của Mỹ như Apple, Intel… cũng đã đầu tư nhà máy sản xuất các thiết bị công nghệ tại thị trường Việt Nam và xem đây là thị trường quan trọng trong chuỗi sản xuất của mình. Tập đoàn Apple của Mỹ đã hoàn tất việc chuyển một loạt nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam. Trong khi đó, Intel tiến hành mở rộng giai đoạn 2 nhà máy kiểm định chip tại Việt Nam.

Một lý do quan trọng mà các tập đoàn công nghệ Mỹ đầu tư vào Việt Nam là chi phí sản xuất tại Việt Nam thấp hơn so với các quốc gia khác. Điều này giúp giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm. Chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có chính sách thuế hấp dẫn cho các nhà sản xuất.