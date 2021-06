Ứng dụng công nghệ trong đảm bảo an toàn giao thông: Chưa rộng khắp, thiếu hiệu quả

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm quản lý, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đã được triển khai, nhưng chưa rộng khắp và thực hiện thiếu hiệu quả.

Chuyên viên Sở GTVT theo dõi phần mềm Govone sẽ nắm được hiện trạng từng tuyến đường. Ảnh: T.C.T

Thử nghiệm bước đầu

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban ATGT tỉnh Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá lại những mặt đạt được cũng như tồn tại, hạn chế ở các địa phương đã lắp đặt camera an ninh trong công tác quản lý, bảo trì, vận hành hệ thống giám sát, kết nối dữ liệu với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vi phạm trật tự ATGT và nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, giải pháp thực hiện thời gian tới. Đồng thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT-TT nghiên cứu, thực hiện kết nối dữ liệu với Trung tâm Điều hành thông minh Quảng Nam (IOC) để tiếp nhận kịp thời phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân trong công tác ATGT, qua đó rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình và phát huy hiệu quả.

Tháng 4 năm nay, nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, kiểm tra và giám sát bảo trì đường bộ; từng bước hiện đại hóa ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành ngành giao thông vận tải (GTVT), Sở GTVT đã phối hợp với Công ty CP CNTT địa lý eK tổ chức tập huấn đào tạo, sử dụng thử nghiệm phần mềm quản lý kiểm tra, giám sát bảo trì đường bộ.

Doanh nghiệp được giao quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ do Trung ương ủy thác cho tỉnh cũng như các tuyến tỉnh lộ, lực lượng thanh tra và phòng ban liên quan, kể cả Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (đơn vị được Sở GTVT hợp đồng quản lý các tuyến giao thông) đều phải áp dụng phần mềm này.

Theo ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, sử dụng phần mềm Govone bước đầu đã đáp ứng các yêu cầu về nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, giám sát chặt chẽ hoạt động của cán bộ tuần đường, tuần kiểm, thanh tra tại hiện trường.

Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý cơ sở dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, quản lý lịch sử duy tu bảo dưỡng tuyến đường, cầu và các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khác và giảm các thủ tục, giấy tờ trong thực thi nhiệm vụ.

Theo dõi qua phần mềm, cán bộ, chuyên viên Sở GTVT không cần đi thực tế vẫn nắm bao quát được hiện trạng tuyến đường, kịp thời chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì xử lý nhanh hư hỏng, đảm bảo ATGT.

Cũng như nhiều địa phương khác, năm 2019, Hội An đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, nâng cấp hệ thống camera thêm 59 camera tại 43 địa điểm. Để cuối năm 2020, địa bàn thành phố có tổng cộng 122 camera; trong đó có 6 hệ thống tự động xử lý vi phạm giao thông.

Ban ATGT TP.Hội An đánh giá, việc đưa vào vận hành, sử dụng hệ thống camera giám sát thông minh đã kịp thời ghi nhận các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn thành phố nói chung và phục vụ có hiệu quả xử phạt hành vi vi phạm trật tự ATGT nói riêng, phù hợp điều kiện lực lượng công an nhân dân đẩy mạnh áp dụng CNTT, khoa học kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chưa rộng khắp

Hệ thống camera giám sát giúp lực lượng cảnh sát giao thông có thể kiểm tra liên tục 24/24h, truy phần mềm xe vi phạm trong thời gian dài ngày hoặc truy tìm tung tích xe vi phạm trên các tuyến đường mà không cần cử cán bộ, chiến sĩ túc trực ở các địa điểm, các tuyến đường. Áp dụng phạt nguội qua hệ thống camera còn là biện pháp răn đe, nhắc nhở người dân trong quá trình tham gia giao thông.

Các lỗi vi phạm bị hệ thống giám sát ghi hình sẽ được lực lượng chức năng trực tiếp gửi về cơ quan, địa phương nơi cư trú; điều này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng tăng cường vận dụng hình ảnh từ camera ghi lại để phạt nguội. Chính vì vậy, nhiều ngã ba, ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, lắp đặt thêm camera giám sát nhưng người dân vẫn vượt đèn đỏ như thường.

Thanh tra Sở GTVT sử dụng cân xách tay để kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ 40B. Ảnh: T.C.T

Giải thích cho điều này, các lực lượng chức năng cho rằng, do quá trình xác minh và xử lý qua ghi nhận hình ảnh từ camera còn phức tạp; không ít xe mua bán, chuyển nhượng qua nhiều người, ở nhiều địa chỉ khác nhau nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Nhiều phương tiện lắp biển số giả, biển số không rõ chữ, số; che, dán biển số để đối phó với cơ quan chức năng.

Cạnh đó, các địa phương thừa nhận vào buổi tối, ánh sáng yếu, camera khó nhận diện đầy đủ các ký tự biển số xe. Hệ thống không nhận diện được lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông hay lỗi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường…

Trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn Quảng Nam, hệ thống camera giám sát chưa được lắp đặt toàn tuyến, cho nên đơn vị quản lý không thể theo dõi, ngăn chặn tình trạng người dân đứng ven đường để đón xe khách. Gia súc thả rông thâm nhập hành lang tuyến đường, đe dọa sự an toàn của phương tiện.

Cạnh đó, tại các nút giao ra - vào cao tốc, chủ đầu tư chưa trang bị hệ thống cân tải trọng xe tự động, cho nên không có cơ sở ban đầu để từ chối tiếp nhận phương tiện quá tải trọng đi vào cao tốc, hoặc xử phạt nghiêm tài xế và chủ xe chở hàng vi phạm.

Trong khi các lực lượng chức năng luôn than trời vì thiếu con người bố trí thực hiện tuần tra, kiểm soát khép kín trên các tuyến đường, kể cả đường thủy nội địa, việc ứng dụng CNTT trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm một cách chính xác là giải pháp tối ưu.

Chính vì vậy, bên cạnh bố trí nguồn lực để chăm lo hạ tầng giao thông, các cấp, các ngành cần quan tâm phân bổ kinh phí để đầu tư CNTT phục vụ cho chính công tác quản lý, bảo quản đường, chấn chỉnh hành vi vi phạm của người dân.