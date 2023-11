Ứng dụng độc hại ngày càng tăng, ai đứng sau?

(QNO) - Các ứng dụng lừa đảo có thể dễ dàng được tạo ra một cách đáng ngạc nhiên. Theo chương trình Talking Point hướng đến Việt Nam, kẻ đứng đằng sau ứng dụng phần mềm độc hại đó có thể là một thiếu niên rành máy tính.

Người dẫn chương trình Talking Point, Steven Chia cùng Nguyễn Quang Đồng (phải), một trong những chuyên gia hàng đầu Việt Nam về an toàn kỹ thuật số. Ảnh: CNA

Một giờ - đó là toàn bộ thời gian đủ để phần mềm độc hại có thể truy cập vào máy ảnh, tin nhắn, cuộc gọi, bộ nhớ, microphone, vị trí, danh bạ - gần như mọi thứ - trên điện thoại của nạn nhân. Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu làm việc tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia Việt Nam tìm thấy hơn nửa triệu ứng dụng độc hại như vậy được tạo ra hàng ngày.

Chuyên gia về an toàn thông tin Ngô Minh Hiếu. Ảnh: CNA

Việc xây dựng phần mềm độc hại phổ biến đến mức có những thư viện mã nguồn mở mà những kẻ lừa đảo có thể sử dụng để xây dựng ứng dụng của chúng. Đây thường là “bước đầu tiên” của hầu hết các hacker hiện nay - Hiếu nói.

Tin tặc có thể chọn những tính năng chúng muốn cho ứng dụng của mình, chẳng hạn như quyền truy cập vào tin nhắn của nạn nhân và nhận được những gì chúng mong muốn trong vòng một giờ. Các tài nguyên hack và lừa đảo cũng có thể dễ dàng tìm thấy trên ứng dụng nhắn tin Telegram, nơi các nhà phát triển chia sẻ các mẹo và thủ thuật.

Anh Hiếu cho biết cũng đã có những vụ việc lớn nhắm vào các chính trị gia hoặc một số nhà báo để đánh cắp thông tin.

Phần mềm độc hại có thể cho phép những kẻ lừa đảo giành quyền kiểm soát điện thoại của nạn nhân. Ảnh: CNA

Ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông cho biết số lượng sự cố mạng ngày càng tăng trong 5 năm qua có liên quan đến phần mềm độc hại.

Ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và phát triển truyền thông. Ảnh: Đăng Khoa

Ông cho biết, ở Việt Nam, những người trẻ tuổi chiếm phần lớn trong số những kẻ lừa đảo qua phần mềm độc hại và họ chủ yếu hoạt động cá nhân.

“Giới trẻ ở đây giỏi công nghệ, họ thành thạo công nghệ. Và một số người cũng tự học. Họ học về các kỹ năng (hack)” - ông nói thêm.

Thật vậy, ở Việt Nam không thiếu những cá nhân am hiểu công nghệ - khoa học máy tính là môn bắt buộc ở hầu hết các trường công lập ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ lớp ba. Khi học sinh lên trung học, viết mã là bắt buộc trong các lớp CNTT.

Ngày nay, Việt Nam được biết đến là một trong những nơi có nguồn nhân tài công nghệ cao tốt nhất ở châu Á.

Tuy vậy, nhà nước đã thành lập một bộ phận tập trung vào cuộc chiến chống tội phạm mạng. Trung tá Triệu Mạnh Tùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết: “Chúng tôi luôn cập nhật thông tin đầy đủ với các tin tức do các công ty an ninh mạng hoặc doanh nghiệp gửi đến cảnh báo chúng tôi về các nhóm hacker từ Việt Nam phát tán phần mềm độc hại”.

Ông Tùng cho biết thêm, bộ cũng đã thực hiện các chiến dịch giám sát an ninh mạng để “kịp thời phát hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội” và thường xuyên đưa ra khuyến nghị cho chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự về cách nâng cao nhận thức về an toàn mạng trong người dân. “Đặc biệt là trong giới trẻ, hành động sử dụng phần mềm độc hại để làm hỏng hệ thống thông tin là vi phạm pháp luật.”