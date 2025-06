Quốc phòng - An ninh Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sáp nhập tỉnh Không có “khoảng nghỉ” nào trong những ngày cuối cùng trước khi sáp nhập đơn vị hành chính giữa Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam tận tâm cho công việc, vì nhân dân phục vụ.

CSGT tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Vì nhân dân phục vụ

Trong những ngày cuối cùng trước thời điểm sáp nhập tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Nam vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường huyết mạch.

Các tổ tuần tra, kiểm soát giao thông vẫn đang được bố trí đều đặn tại những khu vực đông dân cư, quốc lộ và tuyến giao thông trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, không đội mũ bảo hiểm...

Duy trì hiện diện trên các cung đường, CSGT đã giúp Quảng Nam nằm trong tốp đầu cả nước giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm và là một trong 4 tỉnh giảm hơn 40% số người chết do tai nạn giao thông.

CSGT duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

“Để phục vụ tốt quá trình sáp nhập, Phòng CSGT đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm giao thông khép kín trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy trọng điểm nối liền hai địa phương. Đồng thời tích cực phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra tại cơ sở, xử lý nghiêm vi phạm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông ngay từ gốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, kết nối vùng sau sáp nhập.

Song song, công tác quản lý phương tiện, đăng ký xe, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cũng được thực hiện đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Phòng CSGT đặc biệt chú trọng đến thái độ phục vụ nhân dân, tạo thuận lợi tối đa cho người dân không bị gián đoạn hoặc ảnh hưởng quyền lợi trong quá trình thay đổi địa giới hành chính” - Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Nam cho hay.

Tại trụ sở của đơn vị, một bộ phận cán bộ chiến sĩ khác thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục cho công dân vẫn mở cửa, tận tâm giải quyết công việc.

Công an Quảng Nam đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Đặc biệt, trước nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe khá lớn của người dân trong giai đoạn chuyển đổi đơn vị hành chính, đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã miệt mài làm việc. Một số trường hợp vướng mắc phát sinh, có công dân gặp lỗi dữ liệu hệ thống khi cấp đổi giấy phép lái xe hạng E. Qua xác minh, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với Cục CSGT, tháo gỡ, giúp công dân hoàn tất thủ tục đúng quy định.

Vững vàng trước thách thức

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội vẫn được duy trì, với tinh thần tiên quyết: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Gần đây nhất, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra vào ngày 26 và 27/6 với gần 18.600 thí sinh tại 62 điểm thi trên toàn tỉnh đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

CSGT tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông tuyến thủy nội địa qua xã Tam Hải. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, y tế và các địa phương để triển khai phương án bảo vệ toàn diện. Công tác sao in, vận chuyển đề thi được thực hiện theo quy trình khép kín, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của công an...

Áp lực dày lên trong những ngày cuối cùng. Tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ đơn vị vừa hỗ trợ công an cấp xã thực hiện các mặt công tác cụ thể để giải quyết dứt điểm tồn đọng ở giai đoạn không tổ chức công an cấp huyện, vừa đôn đốc, hướng dẫn việc kết thúc, lưu trữ hồ sơ; rà soát, chỉnh lý hồ sơ phục vụ kết thúc khi sáp nhập xã theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam cho hay, lực lượng Công an Quảng Nam đã và đang quyết tâm giữ vững an ninh, an toàn, sẽ kiên quyết không để bị động, bất ngờ đối với mọi tình huống trong giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính.

“Công tác tuyên truyền được tăng cường nhằm thống nhất nhận thức, khơi dậy ý chí cống hiến của cán bộ chiến sĩ, kịp thời phản bác thông tin sai trái. Trong giai đoạn cao điểm sáp nhập, lực lượng công an vẫn đang bám sát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cán bộ chiến sĩ vẫn làm việc tận tụy, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên. Đó là tinh thần, là trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ công an nhân dân, là niềm tự hào được cống hiến cho quê hương. Đó cũng sẽ là tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở mọi vị trí công tác sau khi sắp xếp, sáp nhập, phục vụ mục tiêu phát triển TP.Đà Nẵng mới” - Đại tá Nguyễn Thành Long chia sẻ.