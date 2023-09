(QNO) - Với sự ưu đãi về điều kiện tự nhiên và chính sách mở cửa của các chúa Nguyễn, vào thời kỳ Trung đại, Hội An trở thành một thương cảng quốc tế sầm uất của xứ Đàng Trong, Việt Nam và của cả khu vực, thế giới.

Trải qua những biến thiên lịch sử, ngày nay Hội An còn lưu giữ được một hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất đa dạng và phong phú, cả về nội dung và loại hình, trong đó có nhiều di tích ở Hội An còn đang lưu giữ dấu tích, bút tích của các nhân vật lịch sử như của chúa Nguyễn Phúc Chu, Đặng Huy Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Tường Vĩnh… trên các hoành phi, câu đối, văn bia.

Với những khảo sát thực địa, đồng thời đối chiếu tư liệu sưu tầm được, chúng tôi giới thiệu thông tin về dấu tích của Bố chánh sứ Nguyễn Tường Vĩnh ở Hội An, Quảng Nam.

Thư của quan Đốc lý chiến tàu bộ Công Tây Sơn về việc huy động thợ đóng chiến tthuyề. Nguồn: Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An

Thông tin về Nguyễn Tường Vĩnh

Nguyễn Tường Vĩnh là con trai trưởng của Binh bộ Thượng thư Nguyễn TườNguyễn. Cuộc đời và sự nghiệp của ông được ghi chép qua các khảo cứu, nghiên cứu như Khoa bảng Quảng Nam dưới thời nhà Nguyễn 1601 - 1919 của Trương Duy Hy và Phạm Ngô Minh, Quảng Nam đất nước và nhân vật của Nguyễn Q.Thắng, Các nhà Khoa bảng Việt Nam 1075 - 1919 của Ngô Đức Thọ (chủ biên), Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn của Phạm Đức Thành Dũng - Vĩnh Cao, Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn của Trung tâm lưu trữ quốc gia IV… Đặc biệt, là những tư liệu về Nguyễn Tường Vĩnh hiện được lưu trữ tại dòng họ Nguyễn Tường ở Hội An như gia phả, hành thuật, văn bằng,...

Theo hành thuật về ông cho biết, Nguyễn Tường Vĩnh tự là Tử Tu, hiệu Cẩm Giang. Năm Minh Mạng thứ 16 (1835), ông được bổ làm ấm sinh trường Quốc Tử Giám. Năm thứ 18 (1837), ông thi đổ cử nhân thứ 2 khoa Đinh Dậu. Kỳ thi hội khoa Mậu Tuất đỗ Phó bảng thứ nhất. Năm thứ 19 (1838), ông được bổ Kiểm thảo. Năm thứ 20 (1839), ông được bổ làm tư vụ phủ Tôn Nhân. Năm thứ 21 (1840), ông làm chủ sự phủ này, sung làm giảng tập cho hoàng tử.

Đời vua Thiệu Trị năm đầu bổ sung lên Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ. Năm thứ 4 (1844), bổ Hồng lô tự khanh, sung làm Toản tu ở Sử quán. Năm thứ 5 (1845), lấy làm Thị độc làm Tham biện ở Nội các, rồi bổ Án sát tỉnh Khánh Hòa. Năm Tự Đức thứ 2 (1849) thăng làm Bố chánh tỉnh Vĩnh Long. Mùa đông năm Tự Đức thứ 3 (1850), ông từ chức Bố chánh Vĩnh Long được ân đổi bổ làm chức Tả Thị lang Bộ Lại. Năm thứ 7 (1854) đổi bổ tuần vũ Định Tường. Năm Tự Đức thứ 13 (1860), ông qua đời trong lúc làm quan (Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, Di sản Hán Nôm Hội An, tập 2 – Tư liệu lưu trữ của dòng họ Nguyễn Tường, 2016, tr.42-43.)

Ông tính tình hiền lành, không tranh giành hơn thiệt với người, đời sống yên tĩnh, giản dị sâu sắc. Cho nên, trong lúc làm quan, ông chọn người hết lòng vì công việc, nhiều lần trọng dụng người tài ở Định Tường. Với bản tính hiền từ, tốt đẹp, lương thiện nên ông được con cháu trong gia đình hiếu thuận, cung kính, yêu thương. Được triều đình và nhân dân yêu mến, được bổ nhận các chức vụ quan trọng dưới thời vua Thiệu Trị và Tự Đức.

Truyền của quan Đốc lý chiến tàu bộ Công Tây Sơn tuyển chọn người đóng thuyền Nguồn: Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An

Sau khi ông mất, mọi người đều bày tỏ sự thương tiếc, trong điếu văn về ông do các quan văn võ soạn có đoạn: “…Dù thân thể đã mất đi, song tấm gương điển hình chẳng bỏ, tỏ rõ đức hạnh, sách lược và công lao được khảo cứu hết thảy, định tên thụy để đức độ rực rỡ cùng đất nước, người đời không lời dị nghị. Thân thể đã mất, song tên tuổi vẫn cùng bậc tiên triết mà rạng ngời. Dám mong nâng lấy ngọn cờ hãy tạm dương lên để soi sáng hôm nay. Ôi thôi! Buồn thay!” (Di sản Hán Nôm Hội An, tập 2 - Tư liệu lưu trữ của dòng họ Nguyễn Tường, sđd, tr.230)

Dấu tích của Bố chánh Nguyễn Tường Vĩnh ở Hội An

Bên cạnh sự nghiệp và con đường quan lộ với nhiều chức vụ cao trong triều đình, Nguyễn Tường Vĩnh còn để lại nhiều bút tích, dấu tích trên văn bia, hoành phi, văn bản hành chính ở Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung. Ngoài các bút tích trên các văn bản được lưu giữ trong gia đình tộc Nguyễn Tường, hiện ở Hội An chúng tôi tìm thấy được bút tích của ông trên hoành phi ở Đình Cẩm Phô, Văn Thánh miếu Cẩm Phô, Chùa Viên Giác, miếu Thanh Minh của Ngũ Bang.

Bức hoành phi “Cẩm Phô Đình - 錦 鋪 亭”

Bức hoành phi hiện đang được lưu giữ tại đình Cẩm Phô. Do trải qua thời gian bị tác động bởi nhiều yếu tố, bức hoành đã bị hư hỏng, mối mọt xâm hại, tuy nhiên các hoa văn trang trí, chữ viết trên hoành phi vẫn còn tương đối rõ để nhận diện. Hoành phi hình chữ nhật, có kích thước 185,6cm x 98,8cm, dày 5,6cm. Hoành phi được chạm trổ tinh xảo, viền được chạm nổi đồ áng trang trí “lưỡng long triều dương” ở phía trên và dưới, hai bên viền chạm nổi đồ áng hình rồng, dây lá, bốn gốc viền là hình hoa cách điệu.

Bức hoành được sơn son thếp vàng, ở giữa chạm nổi 3 đại tự chữ Hán: 鋪 錦 亭 (phiên âm: Cẩm Phô đình), dòng lạc khoản năm lập đã bị mất, chỉ còn lạc khoản về khắc tên người cúng, cụ thể như sau: 永 隆 布 政 使 阮 奉 供 (phiên âm: Vĩnh Long Bố chánh sứ Nguyễn phụng cúng). Ngoài ra, hoành phi còn có dấu kiềm hình hột xoài, hình tròn và vuông, chữ bị mờ nên không rõ nội dung.

Bức hoành phi “Thùy giáo vạn thế - 垂 教 萬 世”

Bức hoành phi hiện đang được treo tại Văn thánh miếu Cẩm Phô. Bức hoành còn tương đối nguyên vẹn, các hoa văn trang trí, chữ viết không bị hư hại. Viền được chạm nổi đồ áng trang trí “lưỡng long triều dương” ở phía trên và dưới, hai bên viền chạm nổi đồ áng hình rồng, dây lá, bốn gốc viền là hình hoa cách điệu.

Bức hoành được sơn son thếp vàng, ở giữa chạm khắc nổi 4 đại tự chữ Hán: 垂 教 萬 世 (phiên âm: Thùy giáo vạn thế). Dòng lạc khoản: 嗣(chúng tôi điều chỉnh để đúng niên hiệu của vua Tự Đức) 德 叁 年 孟 夏 上 沅, 永 隆 布 政 使 阮 奉 供 (phiên âm: Tự Đức tam niên mạnh hạ thượng hoán, Vĩnh Long Bố chánh sứ Nguyễn phụng cúng).

Ngoài ra, tại Văn thánh miếu có bức hoành ghi: 文 聖 廟 (phiên âm: Văn Thánh miếu), lạc khoản: 保 大 五 年 庚 午 孟 冬, 翰 林 院 檢 討 阮 祥 龍 拜 進 (phiên âm: Bảo Đại ngũ niên Canh Ngọ mạnh đông, Hàn lâm viện kiểm thảo Nguyễn Tường Long bái tiến). Nguyễn Tường Long (bút danh là Hoàng Đạo thuộc nhóm Tự Lực Văn Đoàn) thuộc con cháu của dòng họ Nguyễn Tường hiến cúng vào năm 1929.

Bia chùa Viên Giác

Chùa Viên Giác hiện tọa lạc tại phường Cẩm Phô. Sau khi ngôi chùa được trùng tu, 4 bia đá trong chính điện đã được di chuyển ra phía sân ngoài bên phải, nằm bên cạnh gác chuông. Trong 4 bia bày, có một bia do Nguyễn Tường Vĩnh đề bút. Bia được làm vào năm Thiệu Trị thứ 2 (1842). Bia có hình chữ nhật, kích thước: 134cm x 94cm. Bia được làm bằng cẩm thạch, màu xanh đen.

Về nội dung, có thể tóm lược từ bản dịch như sau (theo Nhóm Nghiên cứu Hội An, Di sản Hán Nôm Hội An, tập 1 – Văn bia, 2014, tr.100-101.): …Chùa này thiền sư làng ta lập nên. Phía nam có sông lớn thường trong sạch, phía bắc có bãi cát trải rộng, phía đông tiếp thông với bến sông nơi ghe thuyền, xe cộ tấp nập, phía tây trông thấy đường sá qua lại của thành ấp. Đấy là thắng cảnh của một làng vậy. Sau lúc binh qua thiêu đốt chùa bỏ thành hoang rậm, vắng bóng tăng đồ, mái rui hư hại không đứng vững, toàn xã đều nhớ di tích cũ… Lại nhân chùa xưa ở xứ Xuyên Trung bị xói. Năm qua, tháng 5, kẻ thiện tâm trong xã lúc rỗi rãnh mới lo kinh doanh dỡ chùa này lấy cây gỗ tu lại chính điện, quyên góp tài lực của thập phương xây mới tiền đường. Tịnh xá mát sạch, thể chế thấy thêm mới mẻ. Gác, mái sáng cao bao la cả vạn chúng sinh. Sương chiều giao rèm ngọc, sáng sớm lọt cửa son, gió trăng dọi sáng chốn viện đình, xuân thu cỏ hoa hương sực nức, làm nên chốn quảng cư rộng rãi để yên trí tượng thần. Trước đó chùa chưa có tên hiệu, nay lấy tên là Viên Giác. Vậy công lao phải ghi vào chung đỉnh mà chạm thành văn. Đức tốt phải khắc vào bia, ghi vào miếu mạo. Nay xin ngụ lời viết chữ son hầu tán tụng Phật chốn sa môn.

Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), vào năm Nhâm Dần tháng 9, buổi sáng ngày tốt khắc. Phó bảng khoa Mậu Tuất, Hàn Lâm viện Thị giảng học sĩ Nguyễn Tường Vĩnh chế.

Bia miếu Thanh Minh

Miếu Thanh Minh của Ngũ Bang (tên gọi khác là Thanh Minh đình, Vạn Thiện đường), tọa lạc tại khối Hòa Thanh, phường Tân An, thành phố Hội An. Hiện tại bên trong miếu Thanh Minh có 3 bia đá, trong đó 2 bia được gắn trên tường phía Đông, 1 bia được gắn trên tường phía Tây. Bi ký trùng tu đình Thanh Minh do Nguyễn Tường Vĩnh soạn nằm ở tường phía Tây của di tích.

Bia hình chữ nhật kích thước 137cm x 96,5cm, bia cẩm thạch màu trắng vân xám, mặt bia khá phẳng, không có hoa văn trang trí. Bia được lập vào ngày tốt tháng 8 năm Mậu Tuất (theo tiểu sử và hành trạng của Nguyễn Tường Vĩnh, thì năm Mậu Tuất có thể là năm 1838).

Về nội dung, có thể tóm lược từ bản dịch như sau (theo Di sản Hán Nôm Hội An, tập 1 - Văn bia, sđd, tr.64): …Quảng Nam đất danh tiếng, Thanh Hà nơi cũ xưa. Rộng sáng một vùng sa thổ, đìu hiu mấy dặm giang sơn. Tre xanh rậm rạp, chùa Phước Lâm nơi đó gần kề. Nhỏn núi chon von, Lao Bút La trông ra thấy thấp thoáng. Ngày trước du khách người Thanh ở đây từng lập từ, vũ để làm nơi cúng tế tảo mộ trong tiết Thanh Minh, sau cả trăm năm, tinh thần sao lãng khó việc quy tụ, một cảnh mả mồ phiêu lạc để có chổ nương nhờ. Xem lý do đã xây dựng thì thấy rõ nỗi chí tình của người xưa. Qua nhiều đời, nhiều năm vách xiêu, ngói đổ, rêu phong dấu chữ thê nhiên. Mưa tạt gió lùa, trăng rọi dòng khe lặng lẽ. Hương tàn khói lạnh, lấp loáng mấy bầy đom đóm, thương tâm hồn dưới trăng mờ. Vun vút mấy luồng gió dặt, trông buồn ngọn cỏ úa tàn xuân. Nay, thử tưởng người xưa rơi lụy đi đâu? Thấy cảnh sinh tình, không ngăn than thở.

Nay 4 bang cùng thương khách chính nơi nền cũ, mở rộng mới hơn. Kẻ xuất lực cùng làm, kẻ cúng tiền xây dựng. Vách tường tu sửa vẫn y quy cũ tiền nhơn. Đống vũ hiên ngang nhờ mối tâm thành hậu thế, để làm nơi cúng tế xuân thu, để khỏi giá mưa lò, dột. May thay, người chết không tiêu anh sảng, nên gởi hồn vào kẻ sinh sau. Linh chăng, phù hựu đồng nhơn. Trước đây không có bia, sợ lâu ngày thì lòng lành bà con bị mai một, nên xin tôi viết lời, nay xin ghi vào đá. Phụ vào cặp đối: Nghĩa thấy phải làm, chớ nói: tế (cũng) không nhằm quỷ lễ hằng phải kính, nên ghi: thành ắt có thần. Phó bảng Nguyễn Tử Tu soạn.

Có thể nói, sự tồn tại của các bức hoành phi, văn bia có dấu tích của Nguyễn Tường Vĩnh tại Hội An là một nguồn tư liệu quan trọng để nghiên cứu về vai trò, dấu tích của dòng họ Nguyễn Tường ở Hội An nói riêng và lịch sử - văn hóa Hội An nói chung. Nội dung trên các hoành phi, văn bia chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về lịch sử - văn hóa, liên quan đến dấu tích, bút tích của các nhân vật lịch sử tại các làng xã ở Hội An, mà cụ thể ở đây là Nguyễn Tường Vĩnh, cũng như thông tin đến quá trình trình tạo dựng, tu bổ chùa Viên Giác, miếu Thanh Minh.

Các bức hoành phi, văn bia được xem là nguồn tư liệu gốc, có tính chân xác cao, góp phần nghiên cứu, bổ khuyết, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lịch sử - văn hóa ở Hội An đang còn tồn nghi. Qua nội dung và hình thức trang trí của các hoành phi, văn bia cung cấp những thông tin quan trọng để nghiên cứu nghệ thuật thư pháp thể hiện, hoa văn trang trí, chất liệu, nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ… ở Hội An dưới thời nhà Nguyễn.